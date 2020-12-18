نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت 2021 OnTime Sports على النايل سات الناقلة لأهم الأحداث الرياضية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت تعتبر من أهم، وأقوي القنوات على الساحة الرياضية ليس فقط في مصر بل في الوطن العربي بأكمله، حيث أنها تقدم باقة من أفضل البرامج القوية التي يتابعها كل عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، وينتظرونها بفارغ الصبر من أجل تحليل المباريات المحلية، والعالمية، وقد حققت قناة أون تايم سبورت خلال هذا الوقت القصير نسبة مشاهدات علية في جميع أنحاء الوطن العربي، ومصر بشكل خاص، فهي تقدم مباريات عالمية، وحريصة على إرضاء مشاهديها، ومتابعيها، نظرا لما تقدمه من مردود عال، وتميزها في بث كل ما يجري في الساحة الرياضية من أخبا وانتقالات للاعبين، وما هي الصفقات الأعلى في كل دولة، وكل ما يهم متابعيها تجده في هذه القناة، لذلك نجد الجميع يتهافتون، ويبحثون عن تردد قناة أون سبورت على النايل سات وقناة أون تايم الأرضية، كل هذا وأكثر ستجده في هذه المقالة.

قناة أون تايم سبورت أو سبورتس OnTime Sports:

هي عبارة عن مجموعة من القنوات المصرية الرياضية التي تقوم ببث مجموعة من البطولات الإفريقية، والدولية، فقبل ظهور قناة أون تايم على الساحة الرياضية كانت هناك قناة أخرى تدعى قناة أون سبورت On Sport كانت هذه القناة تقوم ببث مباريات كرة القدم المصرية مع تقديم البرامج التحليلية مع كبار نجوم الكرة المصرية، قبل أن يتم تغيير اسمها في مارس 2020 عندما تم دمج قناة تايم سبورت〈 وهي قناة تم إنشاؤها من قبل الهيئة الوطنية للإعلام في مصر بالتعاون مع مجموعة إعلام المصريين التي تقدم الخدمات الإعلامية، وقد تم إنشاؤها من إذاعة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد فوز مصر باستضافة هذه البطولة ليتم بثها على قناة أون تايم الأرضية، ثم توقفت القناة في نهاية شهر يناير 2020〉 مع قناة أون سبورت لتصبح قناة واحدة ، وهي أون تايم سبورت On TimeSports ليصبح هدفها تقديم أفضل محتوى للمشاهد مع دقة بث اتش دي HD، و إس دي SD، بالإضافة إلى أنها قناة مجانية لتستطيع مشاهدتها مجاني بدون أي اشتراك مدفوع على النايل سات مثل باقي القنوات الأخري التي تتطلب اشتراك لمشاهدة مبارياتها.

حقوق أو ملكية قناة أون تايم سبورت On TimeSports في نقل المباريات:

استطاعت قناة أون سبورت في فترة بسيطة أن تصبح من القنوات الرائدة لنقل مباريات الدوري المصري، فقد حققت القناة إنجازات كثيرة، ومنها شراء بطولة الدوري المصري، وعن طريقه حققت نجاح كبير في مصر لأهمية كرة القدم المصرية بالنسبة للمصريين،فقد أصبح لها الحق في بث معظم المباريات المصرية بعد حصولها على حق البث دون غيرها من القنوات المصرية، وهذه الحقوق هي:

الحق في بث مباريات الدوري المصري دون غيرها.

الحق في بث كأس مصر.

الحق في نقل مباريات كأس السوبر المصري.

الحق في بث مباريات المنتخب المصري الودية.

الحق في نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا للفرق المصرية فقط دور 32، ودور 64 من بطولة الكونفدرالية، ودوري أبطا إفريقيا.

الحق في بث دوري كرة السلة.

الحق في بث كرة الطائرة.

الحق في نقل مباريات كرة اليد.

وما زالت قناة أون تايم سبورت تحاول، وتعمل جاهدة على بث مباريات عالمية لإرضاء مشاهديها كما قامت ببث مباراتي الذهاب والإياب بين الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الأسباني، وكما وعدت فهي تحاول جاهدة لبث كل ما هو جديد.

أهم برامج قناة أون تايم سبورت الرياضية 2020 ومواعيدها:

برنامج ملعب أون تايم حيث يقدمه كلاُ من الإعلامي الكبير سيف زاهر، والإعلامي الكبير أحمد شوبير في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويعرض طوال الأسبوع.

حيث يقدمه كلاُ من الإعلامي الكبير سيف زاهر، والإعلامي الكبير أحمد شوبير في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويعرض طوال الأسبوع. برنامج ستاد مصر التحليلي حيث يقدمه كلاً من تامر صقر، وكريم خطاب، وإبراهيم عبد الجواد، وسيف زاهر، وأحمد شوبير ، مع تحليل مجموعة من الخبراء في الكرة المصرية مثل الكابتن أيمن يونس، والشيخ طه اسماعيل، والكابتن وليد صلاح الدين، وعماد متعب، وعبد الظاهر السقا، وحازم إمام، ومحمد عمر، ومحمد أبو العلا، حيث يبدأ هذا البرنامج قبل ميعاد المباراة حوالي ساعة لمناقشة سير وتحليل أي طريقة سوف يلعب بها المدربين وتشكيل الفريقين، وبعد انتهاء المباراة يقوموا بتحليلها، وإبراز الأخطاء في لعب كلا الفريقين، وفي نهاية السهرة تأتي فقرات التحكيم مع أي من الحكام السابقين مثل سمير عثمان، أو أحمد الشناوي لمعرفة الأخطاء التحكيمية للمباراة، وهل كان التحكيم جيد أم لا.

حيث يقدمه كلاً من تامر صقر، وكريم خطاب، وإبراهيم عبد الجواد، وسيف زاهر، وأحمد شوبير ، مع تحليل مجموعة من الخبراء في الكرة المصرية مثل الكابتن أيمن يونس، والشيخ طه اسماعيل، والكابتن وليد صلاح الدين، وعماد متعب، وعبد الظاهر السقا، وحازم إمام، ومحمد عمر، ومحمد أبو العلا، حيث يبدأ هذا البرنامج قبل ميعاد المباراة حوالي ساعة لمناقشة سير وتحليل أي طريقة سوف يلعب بها المدربين وتشكيل الفريقين، وبعد انتهاء المباراة يقوموا بتحليلها، وإبراز الأخطاء في لعب كلا الفريقين، وفي نهاية السهرة تأتي فقرات التحكيم مع أي من الحكام السابقين مثل سمير عثمان، أو أحمد الشناوي لمعرفة الأخطاء التحكيمية للمباراة، وهل كان التحكيم جيد أم لا. برنامج بي أون تايم حيث يقدمه كلا من أميرة جمال، وكريم رمزي في تمام الساعة 11.00 صباحاً من السبت للخميس.

حيث يقدمه كلا من أميرة جمال، وكريم رمزي في تمام الساعة 11.00 صباحاً من السبت للخميس. برنامج دقيقة 60 يقدمه كلاً من يحيي حمزة، ومحمود بدراوي في تمام الساعة 7.00 مساءً من السبت للخميس.

يقدمه كلاً من يحيي حمزة، ومحمود بدراوي في تمام الساعة 7.00 مساءً من السبت للخميس. برنامج ملاعب الأبطال يقدمه كلا من ميرهان عمرو، وشيما صابر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة من السبت للأربعاء.

يقدمه كلا من ميرهان عمرو، وشيما صابر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة من السبت للأربعاء. برنامج أون سبورت تقديم شيما صابر في تمام 7.00 مساء كل جمعة.

تقديم شيما صابر في تمام 7.00 مساء كل جمعة. برنامج مساء أون تايم حيث يقدمه الجنرال مدحت شلبي الذي من جديد لقناة أون تايم من الثلاثاء للخميس في تمام الساعة 11.00 مساءً على قناة أون تايم سبورتس 2.

حيث يقدمه الجنرال مدحت شلبي الذي من جديد لقناة أون تايم من الثلاثاء للخميس في تمام الساعة 11.00 مساءً على قناة أون تايم سبورتس 2. برنامج جمهور التالتة شمال حيث يقدمه المذيع إبراهيم فايق في تمام الساعة 11.00 مساءً على مدار أربعة أيام من الجمعة للإثنين، حسب المواعيد الجديدة التي صدرت ، ويقدمه مع نخبة ممتازة من التحليل في الكورة ، مثل الإعلامي تامر بدوي، والإعلامي أحمد عز، وتعد من أقوي البرامج في هذه القناة ويتابعه الملايين، لأنهم يقومون بتحليل المباريات المحلية، والعالمية بطريقة أكثر من رائعة، ومعرفة طريقة لعب كل مدرب، والأخطاء التي تحدث أثناء المباراة، والتقاطها كعين الصقر.

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports الجديد على النايل سات 2021:

مع نهاية العام سوف تتغير ترددات كثير من القنوات سواء رياضية، أو خاصة بالأطفال، لذلك نقدم لكم تردد قناة أون تايم سبورتس الرياضية المجانية بجودة عالية، ودقة وضوح الصورة لمتابعة أهم أحداث الكورة ، والمباريات بدون تقطيع للقناة.

القمر الصناعي: نايل سات Nile Sat.

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

طريقة تنزيل قناة أون تايم سبورتس على النايل سات:

ادخل على الإعدادات في الريسيفر.

قم باختيار القمر الصناعي النايل سات.

قم بضبط الهوائي.

قم بكتابة تردد القناة.

اختار معدل الاستقطاب أفقي H.

ادخل معدل الترميز 27500.

اضغط على بحث ليقوم بتنزيل القناة، وبهذه الطريقة تم إنزال القناة.

طريقة تنزيل القناة على التردد الأرضي: