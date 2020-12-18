نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على نايل سات وعرب سات مع أهم المعلومات حول قناة طيور الجنة الفضائية للأطفال والمحتوى الذي تقدمه لأطفالنا عبر شاشة التلفاز وعلى اليوتيوب.

قناة طيور الجنة

طيور الجنة هي محطة فضائية خاصة بالأطفال تم إطلاقها في عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، وهي الآن على القمر الصناعي عرب سات، القناة مخصصة للأطفال ليستمتعوا يوقت هادف نجوم طيور الجنة من خلال الشاشة الصغيرة.

طيور بيبي

كانت محطة فضائية منسقة للأطفال، تحت إدارة وإشراف خالد مقداد وتقع في عمان الأردن، وقد كانت تعمل على إنشاء وعمل الأغاني الجذابة والتعليمية للأطفال في سن صغيرة.

وهي تعرض حاليًا كل أغانيها عبر التلفاز على فترات منتظمة وكذلك على يوتيوب

طيور بيبي الإنجليزية

قامت قناة طيور بيبي بإطلاق النسخة الإنجليزية لقناة طيور بيبي حيث ستقدم ألحانها التي تركز على الصغار الناطقين باللغة الإنجليزية، وستواصل طيور الجنة طريقتها الغنائية للوصول إلى الأطفال في كل مكان.

طيور بيبي التركية

قامت مجموعة طيور الجنة الإعلامية بإرسال قناتها الجديدة على كعنصر من عناصر القنوات المخصصة للأطفال الصغار، وهذه المرة للجماهير التركية والمتحدثين باللغة التركية، وتسمى طيور بيبي التركية: Bebek. تقدم القناة الجديدة تشكيلة ضخمة من أغاني الأطفال التي تنتجها طيور الجنة مترجمة للتركية.

طيور الجنة الفرنسية

استمرارًا لرحلتها التعليمية المقصودة والجذابة أنشأت طيور الجنة قسمها الجديد على YouTube باللغة الفرنسية.

أناشيد طيور الجنة

نعرض في هذا الجدول مجموعة من أشهر أناشيد القناة:

الأنشودة المنشد يلا حفلة فرقة طيور الجنة مرة طلعنا فرقة طيور الجنة بابا تلفون فرقة طيور الجنة ماما جابت بيبي جنى مقداد بابا جاب لي بالون جنى مقداد ملينا براء العويد اليوم العيد جنى مقداد جننتوني جنى مقداد الاشاعات براء العودي ماجينا ماجينا مقاديد كيف الحال جنى مقداد ماما وبابا جنى مقداد

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

القمر الصناعي تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 معدل الترميز الاستقطاب معامل الخطأ الجودة نايل سات 11393 27500 عمودي 4\3 Hd عرب سات 11310 30000 أفقي 2\3 hd

انتهينا من عرض تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 للنايل سات والعرب سات مع معلومات التثبيت على الريسيفر، كما عرضنا أهم المعلومات عن قناة طيور الجنة الفضائية وعن القنوات التابعة لها.