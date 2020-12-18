نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 19/12/2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 19/12/2020 سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية وكذلك في السوق السوداء، حيث أكد أن أسعار العملات بدرجات قليلة جداً، وما زالت الليرة السورية يوجد انخفاض فيها بسبب الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ فترة طويلة مع حدوث ارتفاع كبير في الأسعار والمنتجات الغذائية التي يعاني منها الكثير من المواطنين السوريين

وبالتالي يأملون في استقرار الليرة حتى تستقر أسعار جميع منتجات الغذائية التي يتم استخدامها بشكل يوم، لهذا سوف نوفر لكم من خلال السطور القادمة سعر الدولار في سوريا في السوق الموازي سعر الدولار في سوريا.

سعر الدولار في سوريا اليوم

في هذه الفترة حدث تراجع صرف الدولار أمام الليرة السورية بشكل طفيف للغاية وبالتالي يوجد استقرار كبير في التعاملات في هذا الصباح في جميع أسواق السوداء بعد انخفاض سعر الدولار في حلب والذي وصل إلى 2745 ليرة، وذلك بسعر الشراء أما بالنسبة لسعر البيع وصل إلى 2765 ولا يوجد استقرار في سعر الليرة في دمشق وادلب

حيث أكد الى البنك المركزي السوري استقرار الدولار في الوقت الحالي مستقر نسبيا وصل إلى 1.250 ليرة بسعر الشراء وسعر البيع 1, 262 حيث يوجد استقرار كبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ليوم الجمعة والسبت.

سعر الدولار في سوريا

يهتم الكثير من رجال الأعمال والسوريين بمعرفة سعر الدولار في سوريا بسبب انخفاض سعر الليرة السورية بشكل دائم، وعدم استقرار الأسعار في الأسواق والبنوك وكذلك في سوق السوداء.

الإجمالي العام 2010 وذلك بالأسعار الثابتة حيث تراجعت الليرة السورية من قيمتها حوالي 97% على مدار هذه السنوات وارتفعت نسبة البطالة إلى 42 % يأمل الكثير من المواطنين في سورية ارتفاع الليرة السورية بسبب سوء الأحوال الاقتصادية داخل البلاد منذ فترة طويلة، وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل كبير للغاية في جميع المواد الغذائية والمنتجات والأشياء الهامة التي يتم استخدامها بشكل يومي

وبالتالي زادت نسبة البطالة بنسبة كبيرة جداً خاصة أن في الفترة الأخيرة قام العديد من رجال الأعمال والمستثمرين داخل سوميا بسحب جميع أموالهم وأعمالهم من داخل البلاد بسبب الخسائر التي تعرضوا لها بعد استمرار انخفاض سعر الليرة السورية.

سعر الدولار في سوريا اليوم