نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مدرستنا الجديدة 2020 على نايل سات وموعد الدروس وطريقة تنزيل القناة على الرسيفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة مدرستنا الجديدة 2020 التعليمية على نايل سات، وهي القناة التعليمية الرسمية التي اطلقتها وزارة التربية والتعليم مع الكثير من المواقع والمنصات على المواقع الالكترونية، حيث أنها توفر على أولياء المال الكثير الذي ينفقوه في الدورس الخصوصية وهذا واحد من الأنظمة التي استجابة لها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بالإضافة إلى أنها من الوسائل التعليمية الحديثة المتقدمة بجميع دول العالم المتقدمة.

تردد قناة مدرستنا الجديدة 2020 على نايل سات

قام السيد الدكتور طارق شوقي بالإعلان عن انطلاق قناة مدرستي والتي تكون من ضمن القنوات التعليمية المصرية والهدف منها نشر فيديوهات لشرح كامل للدروس المقررة للصفوف التعليمية ابتداءً من الصف الرابع حتى الصف الثالث الاعدادي، سوف تكون عبارة عن فيديوهات لشرح كافة الدروس وتكون في مثابة حصة مدرسية تستمر الحصة الواحدة لمدة 30 دقيقة وتعمل قناة مدرستي على مدار اليوم لكي يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم بشكل مباشر.

حيث أن قناة مدرستي التعليمية توفر لكل الطلبة والطالبات دروس خاصة لكل مادة من المواد المدرسية لكي يستطيع اتباعها وهو في المنزل وهذا لحمايتهم وسلامتهم للحد من انتشار فيروس كورونا، يقوم بتقديم الدروس والمواد الدراسية مجموعة من أكبر المعلمين التي تم اختيارهم بعناية فائقة لكي توفر للطلاب البرامج التعليمية وشرك كافي للمناهج الدراسية تفصيلياً.

تردد قناة مدرستنا التعليمية على نايل سات