نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديثات قنوات النايل سات 2021 تردد شبكي واحد لتنزيل 450 قناة على قمر نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة آخر تحديثات قنوات النايل سات 2021 من الموضوعات المُلحة لدى الكثير منا؛ بهدف معرفة الترددات الجديدة وتنزيل أحدث القنوات، وستشهد الفترة القادمة الكثير من التغيرات على معظم القنوات المتواجدة على القمر الصناعي النايل سات، حيث يتم نقلها من التردد القديم لتحويلها لتردد آخر جديد وهذا ما بدأنا ملاحظته في الفترة الراهنة، ومع بداية عام 2021 سيتم نقل أغلب القنوات على التردد الجديد، لذا سوف نتناول آخر التعديلات والتغييرات التي أجريت على ترددات أبرز القنوات الرياضية، كما نقدم لكم وبشكل خاص لزوار موقع ثقفني تردد شبكي واحد، تستطيع بعد ضبطه في جهازك تنزيل 450 قناة من آخر تحديثات قنوات النايل سات 2021

تحديثات قنوات النايل سات 2021

نكشف لكم اليوم من ضمن آخر تحديثات ترددات قنوات نايل سات عن تردد شبكي واحد، يمكنك عن طريقه تنزيل 450 قناة جديدة بأحدث التغييرات وبتحديثات 2021 الجديدة، كل ما عليك هو وضع التردد في الريسيفر الخاص بك ثم عمل بحث شبكي بهذا التردد، وسيتم تلقائيا تنزيل 450 قناة تحمل جميع التغيرات لأغلب القنوات المهمة المتواجدة على القمر الصناعي النايل سات، والتي سوف يتم تغيير التردد الخاص بها مع بداية العام القادم.

خطوات تنزيل القنوات الجديدة من خلال تردد واحد

مع تطبيق تلك الطريقة سوف تتمكن من الاستغناء عن إدخال التردد الخاص بكل قناة بشكل يدوي، تستطيع توفير الوقت والجهد والإحساس بالملل من خلال استخدام هذا التردد الشبكي، ويمكنك الحصول على أكثر من 450 قناة ضمن تحديثات قنوات النايل سات 2021، وهي قنوات متنوعة ما بين القنوات الرياضية والدينية وقنوات الأطفال، وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم أولاً بالضغط على قائمة التردد عبر جهاز التحكم الآلي أو الريموت كنترول. قم بإدخال الرقم السري المعروف لكل الأجهزة وهو 0000 وأحيانا يكون 1234، أو قم بإدخال الرقم السري الذي قمت بتعيينه عندما قمت بضبط الجهاز. قم بالضغط على الزر الأحمر لإضافة التردد الشبكي. قم بكتابة التردد بنفس الصيغة والنمط الأتي، بجانب كلمة التردد يتم كتابة (12054)، مع معدل ترميز (27500)، كما أن الاستقطاب ( عمودي ، v،أو رأسي )، ثم قم بالضغط على ذر OK. قم بعد ذلك بالضغط على الذر الأزرق الخاص بالبحث. يتم تبديل البحث عن الشبكة إلى فتح بدلا من غلق، ويتم وضع نوع القناة إلى مجانية، ونوع البحث يتم وضعه على وضعية المسح اليدوي، ثم يتم الضغط على ذر OK.

سوف يقوم الجهاز تلقائيا بالربط مع آخر تحديثات قنوات النايل سات وتنزيل أكثر من 450 قناة، وبالتحديد 461 قناة من القنوات الجديدة الخاصة بالترددات الجديدة لقنوات النايل سات في الفترة الحالية.

القنوات التي سيتم تنزيلها من خلال تردد شبكي واحد

يصل عدد القنوات التي سيتم تنزيلها من خلال إدخال هذا التردد الشبكي والبحث عن آخر التحديثات إلى حوالي 461 قناة، منها عدد كبير من القنوات المتنوعة التي ستتجنب توقفها بعد التحديثات الجديدة، بالاضافة إلى عدد من ترددات قنوات الأطفال مثل قناة سبيس تون عربي، وبعض القنوات الرياضية المفتوحة مثل إس إن سبورت وغيرها من القنوات، حيث يُغنيك هذا التردد عن إدخال تحديثات ترددات القنوات يدويا على الريسيفر واحد تلو الأُخر، وذلك عن طريق الربط التلقائي مع أحدث التغييرات الشبكية في ترددات قنوات القمر الصناعي نايل سات.

ترددات أبرز القنوات الرياضية بعد تحديثات قنوات النايل سات 2021

يتابع عشاق الرياضة في وطننا العربي العديد من القنوات الرياضية المفتوحة إلى جانب قناة بي أن سبورت، ومن أبرز تلك القنوات قناة أون سبورت وهي قناة مصرية تعرض مباريات الدوري المصري بالاضافة إلى بعض البرامج الرياضية المتنوعة، تردد القناة الجديد بعد تحديثات قنوات النايل سات 2021 هو 10835 ومعدل الترميز 27500 استقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6، وهناك أيضا قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة وترددها 12226 على القمر الصناعي نايل سات ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/4 والاستقطاب أفقي.

كما تحتل مجموعة قنوات السعودية الرياضية مكانة كبيرة بين متابعي القنوات الرياضية وخاصة عشاق الدوري السعودي، ويمكنك ضبط قناة السعودية الرياضية الأولى على تردد 11284 على القمر الصناعي نايل سات مع معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي ومعامل تصحيح الأخطاء 5/6، وذلك وفقاً لآخر تحديثات قنوات النايل سات 2021، أما قناة السعودية الرياضية الثانية فترددها 12523 استقطاب رأسي على قمر عرب سات مع معدل ترميز 20000 ومعامل تصحيح الأخطاء 5/6، وبنفس الطريقة تستطيع ضبط تردد قناة السعودية الرياضية الثالثة على 12149 استقطاب عمودي بمعدل ترميز برقم 27500 ومعامل تصحيح أخطاء 5/6.