نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports 2021 عبر النايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport 2021،تُعد من أهم الترددات التي يبحث عنها العديد من عاشقي الساحرة المستديرة داخل دولة الإمارات العربية وخارجها، حيثُ تحتل تلك القناة مكانة كبيرة وهامة بين القنوات الرياضية المختلفة،ويرجع ذلك لما تقدمه تلك القناة من أحداث كروية ورياضية هامة من مباريات محلية وكذلك عالمية والتي تَختص الوطن العربي وغيرها من البرامج الرياضية الشيقة التي تجذب انتباه الكثيرُ من الجماهير الإماراتية وكذلك جماهير الخليج العربي،حيثُ تخطو تلك القناة بخطوات ثابتة إلى الأمام فهي تحرص على تقديم كل ما هو جديد وتتميز تلك القناة ببث جميع برامجها بجودة عالية HD، SD فيكون بث برامجها بشكل متواصل بدون أي إنقطاع على مدار اليوم الكامل .

قناة أبوظبي الرياضية

هي قناة عربية إماراتية ناطقة باللغة العربية تتكون من ثمان قنوات رياضية،خمس قنوات تُبث بشكل مجاني متاح أمام الجميع وثلاث قنوات مشفرة لابد من اشتراك شهري لمشاهدتها وتمتلك كل القنوات بجانب قناة “yes”، وتبث باقة القنوات من أبوظبي فهي تابعة لشركة أبوظبي الإعلامية، ولقد شاهدت القناة في 13 أكتوبر عام 2008 نقالة كبيرة من التطوير والتحديث من حيث الشكل والمضمون، فلقد قامت بتوسيع شبكة مراسليها وأيضا قامت بضم عدد كبير من مُحللي المباريات الرياضية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، ولكي تقوم بتغطية كافة الأحداث الرياضية قامت ببث قناتي رياضية جديدة تحمل اسم “ابو ظبي الرياضية 2″، “أبوظبي الرياضية 3″، ونجد ما يَشهد على نجاح تلك القنوات هو أنه وفي عام 2009 استحقت قناة أبوظبي الرياضية ببث مباريات كأس العالم للشباب بالقاهرة وكذلك كأس العالم للناشئين المقيم في نيجيريا، كما نالت حقوق بث مباريات كأس العالم 2018.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي هوت بيرد

القمر الصناعي هوت بيرد

التردد 11747

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 3/4

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11804

التقنية HD

معدل الترميز 27500

الاستقطاب H

معدل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12226

الاستقطاب H

معدل التصحيح 3/4

معدل الترميز 27500

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11804

التقنية HD

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح الخطأ 3/4

الاستقطاب رأسي

البطولات التي تقوم أبوظبي الرياضية ببثها

تنوعت البطولات التي تقوم قناة أبوظبي الرياضية ببثها فلقد حظيت قناة أبوظبي ببث أهم المباريات الكروية الهامة سوء كانت تلك المباريات محلية أو قارية أو عالمية ومن تلك المباريات:

مباريات كأس أمير الدولة الإماراتية

مباريات كأس الخليج العربي الذي يعد من أهم المباريات في منطقة الخليج فهناك أعداد غفيرة من متابعي الأندية المشتركة في كأس الخليج

مباريات الدوري الإماراتي

مباريات البطولة العربية للأندية

مباريات الدوري الروسي.

باقة قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة

قناة أبوظبي الرياضية الأولى

قناة أبوظبي الرياضية الثانية

قناة أبوظبي الرياضية إكسترا

قناة أبوظبي الرياضية HD1

قناة أبوظبي الرياضية HD 2

قناة أبوظبي الرياضية HD 3

قناة أبوظبي الرياضية HD 4

قناة أبوظبي الرياضية المشفرة HD 5

قناة أبوظبي الرياضية HD 6

قناة أبوظبي الرياضية HD 7.

والذي يجب ذكره أن قناة أبو ظبي الرياضية 5 المشفرة تقدم المزيد من الدوريات الأوروبية والمحلية الهامة التي تجذب اهتمام العديد من متابعي وعاشقي كرة القدم كالدوري الهولندي الممتاز والكأس الإيطالي والكأس الأمريكي والكأس الأسباني ودوري أبطال الصين بجانب بث جميع الاستوديوهات التحليلية لتلك المباريات مُقدمة من أفضل المحللين الرياضيين حيث تقوم ببث تلك المباريات بعد حصولها على حقوق النشر بعد شراء تلك المباريات، وما يجب ذكره أيضاً أن تلك القناة تقوم ببث بجودة HD وSD، كما تُشارك جميع باقة قنوات أبو ظبي الرياضية أحداث مونديال 2020، ويمكن لجميع متابعي مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية استقبال مجموعة القنوات من خلال إدخال ترددات القنوات وضبطها على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم بكل سهولة ويسر.