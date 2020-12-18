نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترددات الجديدة لبعض القنوات الرياضية المختلفة على نايل سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرياضة هي عشق لدي الكثير من الناس كما يحرص الكثيرين على متابعة جميع المباريات والأحداث والأخبار الرياضية المتنوعة وكذلك أخبار نجومهم المفضلين ورؤية البرامج والسهرات الرياضية المتنوعة لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال الترددات الجديدة لبعض القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات2021في عدد من الدول العربية وهي مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت.

الترددات الجديدة للقنوات الرياضية نايل سات2021

سوف نقدم لكم تردد القناة المصرية أون تايم سبورت والقناة الرياضية السعودية الأولي وقناة أبو ظبي الرياضية الأولي وقناة الكويت الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات وهذه الترددات هي:

تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات

التردد: 10853.

معدل ترميز:275000.

استقطاب:عمودي.

معامل تصحيح: 6/5.

وتقدم القناة بث مباشر لمباريا الدوري المصري ومباريات كأس مصر ومباريات المنتخب الوطني وعدد من المباريات الأخري والألعاب الرياضية المختلفة إلى جانب عدد من البرامج الرياضية المتنوعة.

تردد القناة السعودية الرياضية الأوليHD نايل سات 2021

التردد: 12284.

معدل الترميز: 275000.

استقطاب : عمودي.

معامل تصحيح: 6/5.

وتقوم القناة السعودية الرياضية الأولي ببث مباريات الدوري السعودي (دوري محمد بن سلمان) ومباريات كأس الملك ومجموعة أخري من المباريات بالإضافة إلى البرامج الرياضية وتحليل المباريات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأوليHD نايل سات2021

التردد: 12476.

معدل ترميز: 275000.

استقطاب:عمودي.

معامل تصحيح: 6/5.

وتذيع القناة عدد كبير من المباريات المحلية والدولية المختلفة إلي جانب المنافسات الرياضية المختلفة وعدد من برامج التحليل الرياضية المتنوعة.

تردد قناة الكويت الرياضية نايل سات 2021



التردد : 11822

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

وتنقل القناة المباريات والمنافسات المحلية المختلفة وعدد متنوع من البرامج الرياضية.