نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS ، تعد القناة السعودية الرياضية KSA SPORTS من القنوات الهامة، وأكثرها شعبية في المملكة العربية السعودية، لأنها توفر الكثير من القنوات، بما في ذلك القنوات المخصصة للرياضة .

تردد القناة الرياضية السعودية الأولي

التردد : 11284 .

القمر الصناعي : نايل سات.

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 5/6.

الاستقطاب : عمودي.

اسم القناة : ksa sport1

تردد القناة الرياضية السعودية الثانية

التردد : 12523 .

القمر الصناعي : عربسات

معدل الترميز : 20000

معامل التصحيح : 5/6.

الاستقطاب : عمودي.

اسم القناة : ksa sport2.

تردد القناة السعودية الرياضية الثالثة

التردد : ١٢١٤٩.

القمر الصناعي : عربسات.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

اسم القناة : ksa sport3

تردد القناة الرياضية السعودية علي ياه سات

تم تحديث تردد القناة الرياضية السعودية ١على ياه سات السعودية، حيث تم ضبط تردد القناة على 12418.

١على ياه سات السعودية، حيث تم ضبط تردد القناة على 12418. والاتجاه يجب أن يكون عموديًا.

يجب أن يكون معامل التصحيح “5/6” في ظل الظروف العادية.

يكون معدل الترميز 27500.

تنزيل القنوات الرياضية السعودية علي جهاز bein

علي جهاز bein من جهاز التحكم اضغط على زر beIN ، ثم انقر فوق خيار الإعدادات وحدد التثبيت، قم بإدخال كلمة المرور القياسية 0000 ،واختر “قناة البحث”.

انقر فوق الخيار All Forwarders (أعد توجيه الكل)، ثم انقر فوق User Defined Options (خيارات معرّفة من قِبل المستخدم).

قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة عن القناة السعودية الرياضية ، وانقر على زر موافق.

، وانقر على زر موافق. ثم قم بالنقر على زر البحث، وسيجد جهاز الاستقبال القناة المطلوبة.

ما يتم عرضه علي القنوات الرياضية السعودية

الجدير بالذكر أن القناة قد تم تأسيسها في عام 2002، لتختص ببث الأحداث الرياضية، وسميت على اسم القناة السعودية قبل تغييرها إلى KSA Sports

إن للقناة كل حقوق بث للعديد من المباريات، والدوريات الحصرية مثل كأس ملك أسبانيا، بطولة كأس الخليج العربية، وبطولة كأس السوبر الإيطالي.

كما يتم عرض كأس السوبر الأسباني، وكأس الأمير محمد بن سلمان المقام، و الدوري السعودي للمحترفين، ومباريات كأس السوبر المصري السعودي.

وفي نهاية هذا الموضوع قد قدمنا لكم ابرز النقاط عن ترددات القنوات الرياضية السعودية علي الأقمار الصناعية، وكيفية تنزليها علي جهاز beIN، وابرز المباريات التي تعرضها القناة.