نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة 2021 علي قمر النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة 2021، من أكثر القنوات انتشار قناة طيور الجنة المفضلة لدي الأطفال، والتي يبحثون دائماً عن التردد الخاص بها ليستمتعون بسماع أغاني الأطفال المختلفة، التي تقدم بشكل مميز فهي من أكثر القنوات أنتشاراً في الوطن العربي، كما أنها تقدم الكثير من الفقرات المتنوعة فلا يستغني عنها بالمنزل، لأن الآباء يثقون بما تقدمه قناة طيور الجنة.

كما أن الكبار يستمتعون بمتابعة قناة طيور الجنة لما تقدمة من برامج جذابة ومميزة، وقد قامت أدارة القناة ببعض التحديثات الخاصة بالقناة، وإضافة بعض التحديثات الجديدة في التردد الخاص بها،وذلك رغبة في تحديث الصوت والصورة لجودة عالية، وبسبب البحث المتكرر عن تردد قناة طيور الجنة الجديد، فأليكم ترددات قناة طيور الجنة الجديدة.

المحتوي الخاص بقناة طيور الجنة للأطفال:

نشأة قناة طيور الجنة على يد خالد مقداد عام 2008، وانتشرت القناة بشكل كبير واكتسبت القناة عدد كبير من المتابعين لها كبار وصغار في جميع بلدان الوطن العربي، حيث تستهدف القناة تقديم أهم الأناشيد الخاصة بتوعية الطفل وتستهدف الناحية السلوكية، فهي تسعي لتوعية الطفل العربي ومقر قناة طيور الجنة المملكة الأردنية، وتهتم أدارة القناة بتحديث محتوي القناة كل فترة، وتتنوع الأناشيد التي يتم تقديمها للأطفال، والتي يثق الآباء في ترديد أطفالهم لها لأنها أناشيد تعليمية.

تردد قناة طيور الجنة2021 بعد التحديث:

التردد الجديد لقناة طيور الجنة2021 على النيل سات:

التردد الجديد للقناة: (11391).

معدل الترميز:(27500).

معدل التصحيح:(6/5).

تردد قناة طيور الجنة 2021 على القمر الصناعي عرب سات:

التردد:(11310).

معامل تصحيح الخطأ هو(2/3)

معدل الترميز(30000).

التردد المباشر لقناة طيور لجنة 2021:

التردد: (11315).

الاستقطاب: (عمودي).

معدل الترميز: (27500).

الاتجاه: (3/4).

أهم ما يميز قناة طيور الجنة للاستفادة الأطفال:

تساعد هذه القناة في تعلم الأرقام والحروف والعادات والقيم والمبادئ، حيث جمعت تلك القناة بين محتوى ترفيهي ومحتوى تعلمي في نفس الوقت، واستطاعت أن تصبح قناة الأطفال رقم واحد في الوطن العربي.

كما أنها تستهدف الكثير من البرامج والأناشيد، التي تجث الأطفال على الناحية الدينية وتحببهم بالالتزام بالعبادات الدينية، فتحمس الأطفال ويجدون استمتاع حين الاستماع لها لأنها برامج بها ألعاب تلفت انتابهم.

فمن المحتويات المقدمة عبر قناة طيور الجنة،ست البيت الصغير، طيور الخير، منبر أحباب الله، أشكال وألوان، قالت لي العصفور.

فلذلك يحرص الكثيرون على البحث عن التردد الخاص بها، لأنها تقدم الاستفادة للأطفالهم بشكل واضح وتعدل من السلوكيات الخاطئة المتكسبة، من خلال ما يقدم من قيم أخلافية.

معلومات عن نجوم قناة طيور الجنة:

تحتوي قناة طيور الجنة على العديد من النجوم المميزين في الإنشاد، بأصواتهم الجميلة والجذابة.

خالد مقداد، مراد الشريف، براء العويد، إبراهيم السيلاوي، الوليد مقداد، المعتصم بالله مقداد، جني مقداد، جاد مقداد، اياد مقداد، ليليان السيلاوي، جوان السيلاوي).

ويقدموا أفضل الأناشيد التعليمية، التي تفيد الأطفال بشكل كبير، فيهتم الآباء بتشغيلها بشكل مستمر للاكتساب الصفات الإيجابية والسلوكيات الجيدة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2021:

تعد قناة طيور الجنة بيبي من أفضل القنوات، التي تقدم برامج وأناشيد هادفة للأطفال، بشكل مميز يجعلهم يكتسبون الكثير من العادات والقيم الأخلاقية، وخاصة للطفل الصغير الذي تزرع فيه القيم من الصغر.

وخاصة من قبل البرامج المختلفة التي يتم متابعتها والأغاني الجميلة، التي تحتوي على قصص جذابة تنمي عقول الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة بيبي نيل سات: (11310).

تردد قناة طيور الجنة بيبي العريسات: (11632).

معدل الترميز:(27500).

الاستقطاب: افقي.

أغاني قناة طيور الجنة بيبي: