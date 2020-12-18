نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على أكثر من قمر صناعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الجديد تبحث عنه الأمهات، فلا شك أن قناة طيور الجنة أصبحت جزء من العائلة العربية، خاصةً بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في عمر الزهور،وبالرغم من توافر العديد من القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، فقد تربعت قناة طيور الجنة على عرش قنوات الأطفال المفضلة منذ نشأتها في عام 2008 وحتى الآن، خاصةً مع التنوع فيها والتجديد، وإطلاق قناة طيور بيبي وفصل القناتين عن بعضهما بحيث تكون كل قناة مخصصة لفئة عمرية مختلفة، ثم دمجهما الأمر الذي جعل قناة طيور الجنة وقناة طيور بيبي كقناة واحدة مطلب الأطفال في مختلف الأعمار، عوضاً عن أنها قناة هادفة وتغرس قيم سليمة إسلامية، واجتماعية مما يطمئن الأمهات والآباء عندما يتركون أطفالهم الصغار أمامها، ولا يقلقوا من ترديد أغانيها وأناشيدها فكلها تربوية وهادفة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي المصري نايل سات Nile sat:

المتابع للقنوات الفضائية في العالم العربي تحديداً يعلم جيداً أن معظم القنوات على القمر الصناعي الأشهر نايل سات غيرت تردداتها، ومع بداية عام 2021 سيتوقف البث على كافة الترددات القديمة، ولمشاهدة تلك القنوات يجب تنزيل الترددات الجديدة الخاصة بها، ولأن قناة طيور الجنة القناة المفضلة لدى الأطفال خاصةً في ظل الظروف الراهنة في العالم أجمع، ومع بقاء الأطفال في المنزل لفترات طويلة، وحرص الأهالي على تقديم كل ما هو قيم وأخلاقي لأطفالهم، أقدم لكم تردد قناة طيور الجنة وقناة طيور بيبي على القمر الصناعي Nile sat.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات وقمر سهيل سات:

نعلم بالطبع أن هناك من يستخدم القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي سهيل سات لمشاهدة القنوات الفضائية، ولضبط قناة طيور الجنة على هذين القمرين إليكم الترددات الخاصة بهم.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة أو أي قناة أخرى:

يرتبك البعض عند سماع تغيير ترددات القنوات الفضائية، لعدم قدرتهم على ضبطها بأنفسهم مما يضطرهم إلى الاستعانة بمختص، أو إرسال جهاز الاستقبال لديهم إلى مركز صيانة لضبط الترددات الجديدة، لذا وجب التنويه إلى أن الأمر في غاية السهولة وسوف أقدم لكم طريقة ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على أي ترددات جديدة لمشاهدة قنواتكم المفضلة.

يختلف أمر ضبط الترددات باختلاف أنواع أجهزة الاستقبال ما بين أجهزة قديمة وأجهزة HD.

أولاً: طريقة ضبط تردد قناة لأجهزة الاستقبال القديمة:

باستخدام الريموت كونترول قم بفتح قائمة (Menu). قم بإدخال كلمة السر والتي غالباً ما تتكون من 4 أصفار. قم باختيار قائمة ضبط الهوائي، ومنا قم باختيار البحث اليدوي. اكتب تردد القناة المطلوبة سواء تردد قناة طيور الجنة أو أي قنوات أخرى ومعامل تصحيح الخطأ وما إذا كان أفقي أو رأسي في الأماكن المخصصة لكل منهم. قم بالضغط على زر (ok) حتى يتم تنزيل كافة القنوات على هذا التردد وأخيراً (ok) ستجد كل القنوات الموجودة على التردد الجديد موجودة بالفعل على جهاز الاستقبال لديك.

ثانياً: طريقة إدخال تردد قناة طيور الجنة لأجهزة الاستقبال HD: