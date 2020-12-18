نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تردد شامل 2021 وطريقة تنزيل جميع قنوات النايل سات أكثر من 1000 قناة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتناول اليوم طريقة تنزيل جميع قنوات النايل سات باحترافية بتردد واحد فقط وعلى أي جهاز استقبال أو ريسيفر، وذلك عن طريق ما يُسمى بالبحث الشبكي، ولا شك أنه توفيرا للوقت فإن الكثيرين منا يبحث عن تردد واحد لتنزيل جميع القنوات وهو ما يُسمى بالتردد الشبكي، وذلك بدلا من عبء إدخال تردد كل قناة أو مجموعة على حدا فإن تلك الطريقة هي الأمثل لتنزيل أكثر من 1000 قناة الجديدة منها والقديمة، ولتجنب انقطاع إشارة البث في القنوات مع التغير المتوقع في ترددات الكثير من القنوات في مطلع عام 2021، فسوف نقدم لكم من خلال موضوعنا اليوم أحدث تردد شبكي يمكِنك من تنزيل جميع قنوات النايل سات بسرعة وسهولة.

التردد الشبكي وكيفية تنزيل جميع قنوات النايل سات

على الرغم من أن التردد الشبكي يستطيع تنزيل أكثر من 1000 قناة دفعة واحدة من قنوات النايل سات، إلا أنه لا يختلف عن التردد العادي حيث أن الأرقام المتواجدة في التردد الشبكي هي نفسها الأرقام المتواجدة في التردد العادي، كما أن معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ المتواجدين في التردد الشبكي هما نفسهما المتواجدين في التردد العادي، ولكن الفارق الوحيد بين التردد الشبكي والتردد العادي هو أن التردد الشبكي يقوم بربط تلقائي لمجموعة كبيرة من الترددات العادية والتي تكون تحت إمرة التردد الشبكي، فعندما نقوم بإدخال تردد شبكي في جهاز الاستقبال ثم نقوم بتنزيل القنوات، فإن التردد الشبكي يُعطي أمر لتلك الترددات العادية بتنزيل جميع قنواتها، وبهذه الطريقة نقوم بتنزيل جميع قنوات النايل سات عن طريق تردد واحد.

طريقة تنزيل جميع قنوات النايل سات عبر تردد واحد

بعد التوجه لجهاز الاستقبال يتم الضغط على زر Menu من الريموت كنترول، ثم الدخول إلى قائمة الإعدادات والضغط على (التركيب)، ويتم البحث عن قائمة الترددات أيا كانت في أي إختيار داخل التركيب باختلاف نوع جهاز الاستقبال، ففي أغلب الأحيان تتواجد داخل إعدادات الهوائي، وفي القمر سيتم البحث واختيار قمر (Nilesat)، ثم الدخول على التردد وسنجد مجموعة كبيرة من الترددات التي تكون بشكل افتراضي في جهاز الاستقبال، وأسفل الشاشة نجد اللون الأزرق ويعني تعديل PID، والأصفر ويعني تعديل، والأخضر ويعني حذف، والأحمر ويعني إضافة وهو الذي تستطيع من خلاله تنزيل جميع قنوات النايل سات عبر تردد واحد.

إدخال التردد الشبكي على جهاز الاستقبال

يتم الضغط على الذر الأحمر في الريموت كنترول ثم يتم إضافة تردد جديد، ولإضافة قنوات النايل سات يتم كتابة التردد الشبكي ( 11449 )، وفي القطبية يتم تحويلها إلى استقطاب ( أفقي )، وفي الترميز نتركها على معدل (27500)، وفي معامل تصحيح الأخطاء نحولها ( 3/4 أو 5/6 )، وبعد الضغط عليه سنلاحظ زيادة جودة الإشارة وقوة الإشارة، أما الإعدادات الأُخرى نتركها كما هي ومنها تردد LNB وتغذية LNB و22 KHzو DISEQC Typeو DISEQC 1.1 وحالة الموتور ونمط البحث نتركه كما هو قنوات مجانية.

أما في بدء البحث يتم إختيار القنوات الموجودة على هذا التردد فقط، ثم يتم الضغط على ( OK ) في الريموت كنترول، وسنلاحظ ظهور تغير بحث الشبكة ويتم تبديلها من لا إلى ( نعم )، يتم تدريجيا تنزيل جميع القنوات الموجودة على النايل سات عبر هذا التردد الشبكي ولكن هذا يستغرق بعض الوقت، و بعد مرور الوقت سنلاحظ نزول القنوات الموجودة على القمر الصناعي نايل سات بعد تعديلها.

الرياضية وقنوات الأطفال التي تم تنزيلها

نتناول بعض قنوات النايل سات التي تم تنزيلها عبر تردد شبكي واحد ومنها قنوات الأطفال الأتية: قناة MBC 3 للأطفال، قناة زووم أطفال 2021، قناة سمسم للأطفال، قناة أطفال ومواهب، قناة طيور الجنة 2021، قناة كوجي للأطفال 2021،وقناة ماجد للأطفال 2021، أما قنوات الرياضة فمنها قناة الجزيرة الرياضية قطر، قناة الدوري الإنجليزي الإمارات، قناة الكأس 6 قطر، قناة دبي سبورت الأمارات، قناة لاين سبورت 1 السعودية، قناة الكويت 3 الرياضية، وقناة العراقية الرياضية، وقناة البحرين الرياضية.