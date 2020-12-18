نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة القرآن الكريم السعودية 2021 على عرب سات ونايل سات التي تبث من الحرم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين من المواطنين في جميع أنحاء العالم عن تردد قناة القرآن الكريم السعودية من الحرم، والقناة تنقل الشعائر الدينية لجميع المسلمين في كل دول العالم، وتبث القرآن لكبار القراء في الوطن العربي، والكثيرين يعتبرونها مصدر للراحة النفسية والبركة في البيوت، وطرد الشياطين، ويتعلم منها المسلمين كيفية القراءة الصحيحة للقرآن بالأحكام، وتشغيلها في البيت يجعل الأطفال يتعلقون بالقرآن وينمون لغتهم العربية، لأن القرآن يحتوي على جميع قواعد اللغة العربية التي تجعل الكثيرين يتعلمون طريقة النطق والتحدث السليمة، ويهتم المواطنين السعوديين والمسلمين بتشغيلها في المناسبات الدينية وخلال شهر رمضان الكريم، لأن الحسنات خلال الشهر الكريم تكون أضعاف الشهور الأخرى، ونجد الكثيرين يتقربون إلى الله خلاله للفوز بأكبر قدر من هذه الحسنات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على ترددها على القمر نايل سات وعرب سات.

تردد قناة القرآن الكريم السعودية على نايل سات

سوف نتعرف على تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وهو كما يلي:-

التردد على القمر الصناعي نايل سات 12149.

الاستقطاب أفقي H.

معدل الترميز 27500.

التردد على القمر عرب سات

يستطيع أي شخص ضبط تردد قناة القرآن الكريم السعودية على القمر الصناعي عرب سات من خلال ما يأتي:-

التردد 12015.

استقطاب القناة رأسي V.

معدل الترميز 27500.

أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي

سوف نعرض عليكم أسماء أشهر القراء في قنوات القرآن الكريم بالدول العربية وهم كما يلي:-