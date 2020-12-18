نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الدينية والإسلامية 2021 في الوطن العربي عبر جميع الأقمار الصناعية المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على تردد القنوات الدينية الإسلامية 2021 في جميع بلدان الوطن العربي على النايل سات من خلال هذا المقال واستمتع بمشاهدة كل ما يخص الأمور الدينية وفيما يلي نعرض القنوات الدينية الإسلامية والتي تبث عبر النايل سات والأقمار الصناعية المختلفة، ومنها قناة الرسالة والتي تبث عبر النايل سات وعرب سات وهي إحدى القنوات التابعة لمجموعة قنوات روتانا وهي تهتم بتقديم محتوى ديني وسطي يعكس قيم الإسلام المليئة بالمثل العليا والقيم الحميدة بما في ذلك تقديم صحيح الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، وقناة الناس التي تبث على النايل سات وعرب سات هي إحدى القنوت الإسلامية التي تهتم بتقديم محتوى ديني حيث تقوم بتفسير الآيات القرآنية والأحاديث وكل ما يخص السيرة النبوية وتعتبر إحدى أشهر القنوات الدينية المنتشرة مؤخراً، وقناة الدعوة والتي تبث على النايل سات إحدى القنوات المهتمة بتقديم محتوى ديني إسلامي عبر شاشتها من خلال عدة برامج مثل: برنامج غنة وبرنامج كنوز قرآنية وبرنامج أنا المحراب وبرنامج وصف الجنة وبرنامج ضيوف دعوة وبرنامج مفاتيح التدبر وبرنامج حديث الثلاثاء، وقناة الندى والتي تبث على النايل سات تهتم قناة الندى بتقديم محتوى ديني وسطي ينبذ الإرهاب كما أن القناة تدعم برامجها بأخلاقيات الدعوة الوسطية للإسلام، وقناة المعالي التي تبث عبر النايل سات والتي استطاعت الانتشار بين الجمهور العربي من خلال تقديم برامج دينية وسطية متنوعة عبر شاشتها.

تردد القنوات الدينية للقرآن الكريم:

هناك العديد من القنوات التي تنقل القرآن الكريم عبر شاشاتها ولكن من أهم وأشهر هذه القنوات، قناة المجد والتي تبث عبر النايل سات وهي تعتبر أولى القنوات التي اهتمت بتقديم محتوى متخصص في قراءة القرآن وتلاوته، بالإضافة إلى شرح معاني القرآن الكريم وتفسيراته المختلفة، بالإضافة إلى ترجمة الآيات والمعاني إلى الإنجليزية والفرنسية، وأيضاً قناة الشيخ مشاري بن راشد العفاسي وتبث على النايل سات، وهي قناة مقرها الأساسي دولة الكويت وقام بإنشائها القارئ مشاري بن راشد العفاسي وتقدم القناة تلاوة للقرآن الكريم كما تقدم أيضاً الأناشيد الدينية الموجهة للأطفال وتقدم مقاطع للعظة وإعجازات القرآن الكريم، وقناة تايم قرآن Time Quran والتي تبث عبر النايل سات وتهتم قناة تايم قرآن بتقديم تلاوات القرآن الكريم على مدار 24 ساعة يومياً وبدون توقف مع تقديم ترجمة إنجليزية وفرنسية وألمانية وإسبانية وهى قناة مصرية تابعة لمجموعة قنوات تايم Time المصرية، وقناة الشيخ عبد الباسط والتي تبث على النايل سات وتعتبر أشهر وأهم القنوات بين المشاهدين العرب حيث تقديم تسجيلات قرآنية للقارئ الشيخ المصري عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله تعالى.

أهم القنوات الإسلامية على النايل سات:

تعتبر قناة السعودية قرآن على النايل سات والتي قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بفتحها في عام 2009 حيث تقدم شعائر جميع الصلوات من الحرم المكي وذلك ببث مباشر وحي يجعلك تشارك الحجيج قيامهم بالشعائر المختلفة، وتقدم أيضاً تلاوة القرآن بقراءات وتلاوات لأشهر المقرئين العرب، وقناة أهل القرآن على النايل سات وهي إحدى القنوات التي تهتم بتقديم محتوى ديني من خلال العديد من البرامج الإسلامية للحث على القيام بالمهام الدينية على أكمل وجه من فرائض وحفظ وفهم للقرآن الكريم، وقناة الفتح عبر النايل سات وهي قناة تهم كل مشاهد مسلم لما تقدمه من محتوى ديني من خلال برامج تهتم بنقل كل ما يهم المسلم من حكم وفتاوى ومواعظ حسنة بالابتعاد عن الأسلوب المتشدد في تقديم المحتوى الديني، وقناة البشرى السودانية الدينية هي قناة دينية إسلامية تبث من دولة السودان تهتم ببث ونشر كل ما يهم الدين الإسلامي والمسلم من شرح وتفسيرات للقرآن الكريم والسنة النبوية، وتقدم صحيح الدين والتعرف على الأحاديث

المغلوطة والموضوعة وتوضيح كل ما يشغل بال المشاهد المسلم من فتاوى وأمور دينية كما تعتبر قناة البشرى قناة دينية متاحة للجميع بالمجان وبإمكانك مشاهدة العديد من البرامج مثل برنامج وهج الأصيل، وبرنامج رجال حول الرسول، وبرنامج الرسول والقرآن، ومحضرات نور، وبرنامج مختارات ورقائق، عبر قناة البشري السودانية.

ترددات القنوات:

تردد قناة الرسالة:

تردد قناة الناس:

تردد قناة الدعوة:

تردد قناة الندى:

تردد قناة المعالي:

تردد قناة المجد:

تردد قناة العفاسي:

تردد قناة تايم قرآن:

تردد قناة الشيخ عبد الباسط:

تردد قناة السعودية قرآن:

تردد قناة الفتح:

تردد قناة البشري السودانية: