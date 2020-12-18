نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الاطفال الجديد 2021 علي النايل سات _ أحدث ترددات قنوات الاطفال 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات الاطفال الجديد 2021 علي النايل سات تردد قنوات الأطفال، نقدم لكم لكم أفضل قنوات الأطفال علي النايل سات بالترددات الجديدة، سواء كانت قنوات تعليمية للأطفال أو قنوات ترفيهية فيزداد البحث في جوجل عن الترددات الجديدة بعد التعديل التي حدثت علي جميع القنوات، ويوجد الكثير من قنوات الأطفال المختلفة التي تقدم محتوي مفيد ومتنوع للأطفال، فهناك قنوات دينية وقنوات أناشيد وكرتون وترفيهه وتعليم فتابعوا معنا الدليل الكامل بالترددات الجديدة لجميع قنوات الأطفال علي النايل سات.

تردد قنوات الاطفال الجديد 2021 علي النايل سات

تردد قناة طيور الجنة

من القنوات المحببة للكبار والصغار في الوطن العربي، فهي أصبحت القناة المفضلة لكل أسرة، فتقوم بتقديم أفضل الأناشيد والكرتون وبرامج الأطفال الهادفة والتي تفيد الأطفال وتعلمهم الأخلاق وكيفية التعامل مع الآخرين، وتعليم الأساسيات مثل تعليم الحروف والأرقام واللغة الانجليزية، ويمكنكم متابعة قناة طيور الجنة علي التردد الجديد.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11391.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

تردد قناة بطوط على النايل سات

يبحثون الكثيرون دائما عن التردد الجديد لقناة بطوط علي النايل سات، فقناة بطوط كيدز من القنوات الهادفة والمميزة للأطفال علي مستوي العالم العربي، فهي تقوم بتقديم محتوي مميز وبرامج طيلة ساعات اليوم من كرتون وبرامج ورسوم متحركه وتعليم الأطفال الصغار، والآن يمكنكم متابعة قناة بطوط علي التردد الجديد.

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:11411

الاستقطاب: أفقي h.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة سبيس تون

قناة سبيس تون هي قناة متخصصة في عرض مسلسلات وأفلام كرتون متحركة ، وتقدم الأناشيد القصيرة التي تحتوي علي قصص هادفة وتعليمية للأطفال بطريقة مبسطة، تحرص دائما علي تقديم كل ما هو جديد ومميز في عالم الأطفال حتي لا يشعرون بالملل، وتهتم أيضا بتقديم كافة البرامج التعليمية وكل ذلك أدي إلي نجاح القناة منذ انطلاقها وحتي اليوم، والآن يمكنكم متابعة قناة سبيس تون التردد الجديد.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد:11785

الاستقطاب:رأسي

معدل الترميز:27500

تردد قناة يببي كيدز

أصبحت قناة يببي كيدز واحدة من أهم القنوات المعروفة عند الأطفال وفي الوطن العربي، تقوم بتقديم أجمل المسلسلات وأفلام الكرتون والمقاطع الحصرية علي شاشتها المميزة، فدائما تحرص علي أن تقدم كل ما هو جديد لأطفالها، تتوفر قناة يببي كيدز علي جميع الأقمار الصناعية، فتحرص دائما القناة علي توصيل محتوي هادف ومميز للأطفال من خلال منازلهم بشكل يناسب الأسرة والمجتمع، والآن يمكنكم متابعة قناة يببي كيدز علي التردد الجديد.

القمر الصناعي: النايل سات

التردد 11393

الاستقطاب: رأسي

معدل التصحيح: 3/4

تردد قناة قناة MBC 3

تعمل قناة MBC 3 علي تقديم باقة متنوعه ومميزة من برامج ومسلسلات ومسابقات وأناشيد وبرامج لتعليم الأطفال القيم والأخلاق، فهي تعمل علي مدار ال24 ساعة بدون تقطيع، ومن المعروف أن قناة إم بي سي 3 ، هي تابعة لقنوات مجموعة إم بي سي وتعتبر هي القناة الخامسة، والتي تم تقديم محتواها للأطفال فقط، وتعتبر من القنوات المحببة والمعروفة عند الأطفال منذ سنوات وذلك بسبب ما تقدمة من محتوي يناسب جميع الأطفال واصبح الأمهات والإباء يبحثون عن التردد الجديد لقناة إم بي سي 3 ويمكنك الآن استقبال التردد الجديد.

التردد:11470.

الاستقطاب : رأسي.

معدل الترميز :27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/4.

تردد قناة مودي كيدز للكارتون

نعرض لكم اليوم التردد الجديد لقناة مودي كيدز من أشهر قنوات الأطفال، تقدم مجموعة شيقة من البرامج التعليمية والترفيهية والتي تجعل الأطفال مندمجون معاها، ودائما تحرص قناة مودي كيدز بتقديم كل ما هو جديد وشيق من أفلام وكرتون وأناشيد وتدخل الفرحة والسعادة علي قلوب الأطفال، وتعد قناة مودي كيدز قناة مجانية بدون أشتراك علي النايل سات، وتعرض سلسة كبيرة من البرامج والكرتون المختلفة وتقدم العاب تعمل علي تنميه ذكاء الطفل، ويمكنك الآن متابعة قناة مودي كيدز علي التردد الجديد.