نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، كعادتنا من خلال موقع ثقفني نقدم لكم كل جديد حول أحدث ترددات قنوات الأطفال التي يهتم بها أوياء الأمور، ونهتم بها نحن من مبدأ حرصنا على تعميق الأخلاق والمبادئ التي تقدمها تلك القنوات على هيئة أفلام كرتون أو أناشيد دينية أو أغاني ترفيهية للأطفال، وتعد قناة طيور الجنة هي الأبرز بين مجموعة قنوات الأطفال المتواجدة في الوقت الحالي، خاصة أنها تقدم شخصيات حقيقية لأطفال مبدعين لهم القدرة على الإقناع وتعليم الغير بشكل بسيط، وذلك من خلال لوحات فنية ابداعية لا تخلو على الإطلاق من القيم والمبادئ العربية التي تربينا عليها، لذلك نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد على كل من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

تعتبر قناة طيور الجنة وطيور بيبي من أهم قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث يتابعها ملايين من الأطفال سواء على شاشة التليفزيون أو من خلال القناة الخاصة على اليوتيوب، مما يجعل أولياء الأمور يبحثون طوال الوقت على تردد قناة طيور الجنة الجديد استجابة لرغبة أطفالهم، وذلك يرجع إلى المحتوى الرائع الذي يقدمه القائمون على القناة، حيث تقدم القناة أغاني طيور بيبي وهي مخصصة للأطفال من عمر سنة إلى 3 سنوات وتقدم أغاني كرتونية مصورة وقصص وحكايات تناسب أعمارهم الصغيرة وتنمي من ذكائهم، أما الأطفال الأكبر عمراً فلهم نصيب كبير من الأناشيد الدينية والأغاني التعليمية، التي تنمي عقل الطفل وتوسع من دائرة معارفه بدينه والأخلاق والمبادئ التي يجب أن يتعرف عليها في هذه السن الصغيرة.

بعد الاعلان عن دمج قناتي طيور الجنة وطيور بيبي تغير تردد قناة طيور الجنة المعروف، وانتقل إلى تردد جديد سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، حيث أعلنت إدارة القناة أن التردد الجديد سوف يكون 11315 استقطاب رأسي على القمر الصناعي نايل سات ومعدل الترميز للقناة هو 27500، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه إدارة القناة أن التردد الجديد للقناة على عرب سات سوف يكون 11632 استقطاب رأسي ومعدل الترميز للقناة أيضا 27500.

أبطال قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة من خلال برامجها والمحتوى الإيجابي الذي توفره باستمرار، مجموعة متميزة من الأطفال الموهوبين في الغناء وأداء الأناشيد الدينية، وباستخدام أدوات بسيطة يتمكن هؤلاء الأطفال من القيام بأعمال تعليمية رائعة للأطفال على هيئة قصص لها حكمة وموعظة، أو على هيئة أنشودة تسرد حكايات تجذب الأطفال للتعلم من خلالها، وعن طريق قيامك بضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد في تلفازك، تستطيع ضمان أن يحصل أطفالك على أكبر قدر من التعلم والمعرفة بطريقة لا تدعوهم للملل.

عصومي ووليد مقداد

بداية قناة طيور الجنة منذ ما لا يقل عن 10 سنوات كانت مع الطفلين عصومي ووليد مقداد، بداية من أغنية عصومي ضرب وليد وأغنية هذا الحلو مالي، وكذلك أغنية ثوار وأغنية ألعاب الجيران، وحتي أغنية شوفوا عصومي التي ظهر فيها عصومي بسن المراهقة بعد أن اشتد عضده، حيث كان هدف هذه الأغنية توعية الشباب في تلك المرحلة في احترام الأم ومراعاة التعامل معها، وحتى أغنية سلام التي جمعت بين الشابين عصومي ووليد وقد ظهر عليهما مرحلة الشباب، ويبحث كثير من الأطفال على تردد قناة طيور الجنة الجديد بسبب حبهم الشديد لكل من المعتصم ووليد.

جنا مقداد وجاد وإياد

جنا مقداد البنت الوحيدة عائلة مقداد التي بدأت بأغنية بابا جابلي بالون، وكانت توضح مدى ترابط العلاقة بينها وبين والدها وكذلك أغنية ماما جابت بيبي والتي تجمعها مع الصغيرين جاد وإياد مقداد وكان عمرهم عدة شهور فقط، وحتى أغنية تي تي التي جمعتها مع أخوتها الصغار، وأغنية جننتوني التي تظهر فيه مع أخوتها الأكبر عصومي ووليد مقداد ليعلمون الأطفال من خلالها التعاون بين الإخوة، وأغنية ماما صاحبتي التي توضح فيها مدى قرب الطفلة من أمها بعد أن أصبحت أنسة يمكن أن تعتمد أمها عليها، وأغنية كنت قاعدة وأغنية قول الحمد لله التي جمعتها مع أخوها المعتصم، وأغنية أخر العنقود التي تغني فيها لأصغر أفراد العائلة، ويتميز الثلاثة بشخصيتهم المحبوبة وصوتهم الجميل التي تجعل الكثير من أولياء الأمور يرغبون في معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد من أجل تمكين أطفالهم من متابعتهم.