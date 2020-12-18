نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق تليجرام وظاهرة الأشخاص القريبون المثيرة للجدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظاهرة الأشخاص القريبون في تليجرام، قد ظهر مؤخرًا حدث مثير في تطبيق تليجرام وأصبح حديث السوشيال ميديا في هذا الوقت الحالي، وهذه الظاهرة هي ظاهرة الأشخاص القريبون أو people nearby، ولكن هذا الأمر وصل إلى حد الشكوى بسبب أن البعض يصلهم رسائل من مجهولين يخبرونهم أنهم كانوا في قربهم في هذا المكان وهذا الأمر قد أثار الكثير من التساؤلات لجميع الناس.

كيف تعمل ميزة الأشخاص القريبون في تطبيق تليجرام

تعتبر خاصية الأشخاص القريبون في تطبيق تليجرام من الخواص التي تم تفعيلها في التطبيق منذ شهر يونيو الماضي لعام 2019، وقام تطبيق تيليجرام إيجادها وعملها لكي يسمح لجميع المستخدمين بتبادل جميع معلومات الإتصال و أيضًا التواصل مع بعضهم البعض بمنتهى السهولة وذلك يكون اعتمادًا على الموقع الجغرافي فقط.

مميزات خاصية الأشخاص القريبون

تتيح خدمة الأشخاص القريبون في تطبيق تليجرام التواصل مع جميع الأشخاص الموجودين في بالموقع الجغرافي الذي يوجد به الشخص، سواء كان الجيران أو زملاء العمل أو مثلًا الأشخاص الموجودين في نفس الحفلة أو الحدث الذي يوجد به نفس الشخص، وكل هذا دون الحاجة إلى تسجيل الرقم الخاص به.

كيفية تفعيل خاصية الأشخاص القريبون

يمكن تفعيل خدمة أو خاصية الأشخاص القريبون عن طريق إتباع بعض الخطوات والخيارات التالية: