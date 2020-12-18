نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات جميع قنوات النايل سات الجديدة والمقرر تعديلها ببداية العام الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترددات جميع قنوات النايل سات، أعلنت الكثير من القنوات على القمر الصناعي النايل سات بتغييرها لتردداتها ببداية العام الجديد 2021، يحتوي القمر الصناعي النايل سات على الكثير من القنوات التي تقوم بعرض الكثير من البرامج الإسلامية والبرامج الإخبارية والقنوات الرياضية، وترددات قنوات الأطفال.

ترددات جميع قنوات النايل سات

سنتحدث فيما يلي أحدث ترددات النايل سات للعام الجديد 2021، وسنعرض لكم ترددات القنوات كلا على حدا حتى تتمكنوا من إدخال كافة القنوات المرغوب فيها وأولها ترددات القنوات الإسلامية.

التردد الحديث لكافة القنوات الدينية

في الجدول التالي نوضح لكم أهم ترددات القنوات الدينية، ومنها المخصص لبث القرآن الكريم على مدار 24 ساعة وهناك قنوات مخصصة لبث البرامج الدينية وترددات تلك القنوات هي:

أحدث ترددات لمجموعة من القنوات الرياضية

فيما يلي قائمة بأحدث ترددات القنوات الرياضية، وتقوم ببث المباريات سواء الخاصة بكأس العالم أو المباريات الأخرى كما هناك بعض منها التي تقوم ببث البرامج الرياضية وتلك الترددات هي:

تردد باقة قنوات الأطفال الحديثة على القمر الصناعي النايل سات

قامت الكثير من قنوات الأطفال بتغيير تردداتها وأعلنت عن إغلاق التردد القديم والبدء في بث الأفلام الكارتونية وبرامج الأطفال على التردد الجديد وذلك بداء من شهر يناير القادم لعام 2021، وهناك قنوات متعددة تخصصت لبث برامج الأطفال والأناشيد ومن أشهرها قناة طيور الجنة وهي مخصصة لبث الأناشيد التعليمية للأطفال، وقد أطلق بثها عام 2008 وهي ملك رجل الأعمال الأردني خالد مقداد، والمقر الأساسي للقناة في مدينة عمان بالأردن ولكنها تبث من البحرين.

تقدم قناة طيور الجنة برامج هادفة نحو تنمية أفكار الطفل ويحرصون أيضا على تهذيب أسلوب وطباع الأطفال مثل برنامج الرسام الصغير وبرنامج صوتك كنز وذلك غير الأناشيد الترفيهية والتربوية التي تقوم ببثها والأناشيد الوطنية لزرع حب الوطن بقلوب الأطفال مثل: نشيد ماما جابت بيبي، ونشيد مرة طلعنا، ونشيد بابا تلفون، ونشيد يلا حفلة والكثير من الأناشيد التي لا حصر لها، وتلك الترددات هي:

التردد الجديد لباقة قنوات الحياة على النايل سات

تعتبر قنوات الحياة من أهم القنوات المتواجدة على الساحة في الوقت الحالي، وتمكنت في وقت قصير من جذب الكثير من المشاهدين حيث أصبحت في وقتنا هذا تتمتع بأعلى نسبة مشاهدة بمختلف البلدان العربية، ومن مجموعة قنوات الحياة قناة الحياة الحمراء ويشاهد تلك القناة الملايين من بقاع الوطن العربي، ومن أهم برامج قناة الحياة الحمراء برنامج الحياة اليوم وتقدمه المذيعة لبني عسل، وبرنامج واحد من الناس ويقدمه المذيع عمرو الليثي، وبرنامج مين ع الباب ويقدمه الفنان خالد عليش، وبرنامج 4 شارع شريف ويقدمه الإعلامي شريف مدكور.

تردد قناة مدرستنا على القمر الصناعي النايل سات

تعد قناة مدرستنا من أحدي القنوات التعليمية وقامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق تلك القناة مع العديد من المنصات والمواقع الإلكترونية، وساعدت تلك القناة على توفير المال لأولياء المور وعدم الحاجة للدروس الخصوصية، وتلك القناة تقوم ببث الفيديوهات التعليمية بداية من الصف الرابع الابتدائي للصف الثالث الثانوي، ومدة الحصة ثلاثون دقيقة، وتبث القناة برامجها على مدار الأربعة وعشرون ساعة.

تردد قناة النهار الزرقاء على القمر الصناعي النايل سات

قناة النهار تعد من أهم القنوات على القمر الصناعي النايل سات، حيث أصبحت من أحدى القنوات الحاصلة على أعلي نسب مشاهدة وذلك بسبب البرامج التي تقدمها ومنها الإخبارية، وبرامج التوك شو، والبرامج الرياضية أيضا مثل البرنامج الرياضي الذي يقدمه أحمد حسام ميدو ويتحدث فيه عن أهم الأخبار الرياضية واستعدادات الأندية المختلفة للمباريات، وتردد قناة النهار الحديث هو:

التردد: 11785

الاستقطاب: رأسي