نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة CBC سفرة الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة CBC سفرة تعد من أحد أهم قنوات الطبخ في مصر والوطن العربي وتتمتع القناة بشهرة واضحة وذلك بفضل ما تقدمه من محتوي مفيد ومتكامل عن المطبخ بكل أسراره ومن المعروف بأن قنوات الطبخ لها معدل مشاهدات مرتفع خاصة من السيدات والفتيات والتي ترغب في تعلم فنون الطبخ وأسرار المطبخ وتعلم كيفية إعداد الأكلات والحلويات المختلفة على طريقة أفضل وأحسن الشيفات وهذا هو ما تسعي القناة إلى الحرص على تقديمه وكانت القناة قد أعلنت منذ عدة أيام عن التردد الجديد لها لذلك كثر البحث عليه في الفترة الأخيرة ومن خلال المقال سنتعرف على تردد قناة CBC سفرة على القمر الصناعي نايل سات كما سنتعرف على أهم وأقوي البرامج التي تقدمها القناة.

تردد قناة CBC سفرة الجديد نايل سات 2021

كانت القناة قد أعلنت الفترة الماضية عن أنه سوف يتم تغيير تردد القناة وسوف يتم البث من خلال التردد الجديد بدءًا من العام القادم 2021 وسنتعرف عليه من خلال السطور التالية:

التردد 11785.

معدل الترميز 275000.

الاستقطاب رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أهم البرامج التي تقدمها قناة CBC سفرة

تقدم القناة سلسلة قوية من أهم برامج الطبخ المتنوعة والتي تشمل جميع أنواع المأكولات والحلويات والمشروبات المختلفة حيث تقدم البرامج مختلف الأكلات مثل الأكلات المصرية والشعبية والأكلات العربية والخليجية والمشاوي والأكلات البحرية المختلفة بالإضافة إلى مختلف أنواع الحلويات والمخبوزات حيث تقدم القناة محتوي مطبخي متكامل ومن البرامج المقدمة على القناة ما يلي:

برنامج الشيف الشربيني.

برنامج زعفران وفانيلا مع غادة التلي.

برنامج بالصحة والراحة مع زينب مصطفي.

برنامج عمايل إيديا مع نورا السادات.

برنامج على قد الايد مع نجلاء الشرشابي.

برنامج أميرة في المطبخ.

برنامج الأكيل مع مراد مكرم.

برنامج حكاوي المشاوي.

برنامج شبكة وصنارة.

برنامج زي السكر.

برنامج بالهنأ.

برنامج ساندوتش وحاجة ساقعة.

برنامج هي وبس.

وبهذا المحتوي المتنوع والمقدم من البرامج المختلفة تعد القناة من أقوى وأشهر قنوات الطبخ في مصر والعديد من دول الوطن العربي لذلك يبحث الكثير عن التردد الجديد لهذه القناة ونتمنى أن نكون قدمنا لكم معلومة مهمة ومفيدة.