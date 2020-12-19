نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواصفات موبايل هواوي Mate 40 Pro في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على مواصفات موبايل هواوي Mate 40 Pro تعد شهرة هواوي أحد أهم الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات الحديثة والاتصالات والذي يميز شركة هواوي عن غيرها من شركات الاتصالات انها تقوم بتقديم خدماتها في إطار أربع نواحي هم تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال والخدمات السحابية

وكذلك اجهزة الاندرويد الذكية واستطاعت هواوي أن تبني اسم لها في مختلف انحاء العالم اسم ذو ثقة تعتمد عليه في اختيار ما يناسبك ليس فقط في أجهزة الموبايل وكذلك الأجهزة الرقمية والكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية.

موعد اطلاق هاتف Mate 40 Pro

صرحت شركة هواوي التابعة للصين انه من المقرر ان يتم إطلاق هاتفها الجديد التي وصفته بأنه تحفتها الفنية لهذا العام Mate 40 Pro ابتداء من اليوم الواحد والعشرون من شهر ديسمبر الجاري ومن الجدير ذكره انه قد تم عرض الإعلان الترويجي للمنتج خلال شهر أكتوبر الماضي بالتحديد في الثاني والعشرون منه وذلك ضمن عرض سلسلة منتجات Huawei Mate 40.

مواصفات موبايل هواوي Mate 40 Pro

ووفقا لما صرح به موقع Gizmochina فان مواصفات هاتف Mate 40 Proماركة هواوي ي؛

حيث ينزل المنتج بشاشته المنحنية والتي تعد من النوع OLED والتي تتمتع بحجم 6.76 بوصة وبيكسل 27721344 ويبلغ مقدار تحديث الشاشة في الثانية حوالي 90 هرتز كما تحتوي على الكاميرا الامامية المزدوجة.

و4 كاميرات خلفية التي تبلغ دقتها حوال 50 ميجا بيكسل والتي تحتوي على قدرات قد لا تتوافر في غيرها من الهواتف الذكية مثل التصوير البطيء كما أنها تتميز بخاصية التكبير في احدي عدساتها كما أن معالج الهاتف Kirin 9000 والذي يدعم تكنولوجيا الجيل ال5 وسعة ذاكراتها الداخلية 256 جيجا والذاكرة العشوائية 8 جيجا وذات بطارية سعة 4400 مللي امبير للساعة وتدعم خاصية الشحن السريع.

ويتوفر الهاتف بعدد من الألوان الأسود والذهبي والأبيض ويعادل سعره في جمهورية مصر العربية ما يقارب 22341 جنيه مصري.