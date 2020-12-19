نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إصدار موبايل iPhone 13 واهم مميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اصدار موبايل “iPhone 13” واهم مميزاته، شركة ابل هي أحد أهم الشركات المتصدرة والمتربعة على عرش كافة شركات تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصالات وقد تناول عدد من المواقع الإخبارية التكنولوجية تسريبات وأخبار حول قيام شركة أبل بطرح أحدث منتجاتها التابعة لسلسلة “iPhone 13” المصممة بدون مخرج للشحن حيث بات هذا الأمر ليس غريبا الان بفضل الشحن بواسطة MagSafe كما أنه من المتوقع أيضا ان تحمل تلك السلسلة من ابل عدد كبير من الترقيات التي تتمتع بها الشاشات وكذلك خصائص الكاميرات.

موعد اصدار iPhone 13

أما حول التساؤل الذي يشغل بال المستخدمين حاليا وهو الموعد المقرر لإصدار هاتف ابل الجديد والذي قد تم إطلاقه في أكتوبر الماضي حيث من المتوقع أنه بحلول يوم الرابع والعشرون من شهر سبتمبر للعام الجديد 2021 سيكون الهاتف قد شغل كافة الرفوف في مختلف متاجر الأجهزة الذكية في أنحاء العالم.

ومن الجدير ذكره أنه من سيتم توافر 4 موديلات من ”iPhone 13“ وهم ؛

iPhone 13 mini ذات حجم 5.4 بوصة

iPhone 13ذات حجم 6.1 بوصة

iPhone 13 Pro ذات حجم 6.1 بوصة

iPhone 13 Pro Max. ذات حجم 6.7 بوصة

مميزات هاتف iPhone 13

أهم ما يميز الهاتف الجديد من ابل كما ذكرنا خلوه من المخرج الخاص بالشحن، وإضافة خاصية الماسح ببصمات الأصابع والتي قد تم إزالتها من عدد من سلسلة هواتف ابل منذ عام 2017، أما عن مميزات كاميرا الهاتف الجديد فهي متعددة حيث يتوف بها خاصية الضبط التلقائي لالتقاط الصورة كما تتمتع بزاوية فائقة للصور وخاصية التكبير البصري بالعدسة العمودية، وبطارية ذات سعة اكبر وعدد من المميزات الأخرى كونها ذات شاشة مرنة وقابلة للطي، إما عن السعر المقرر له فلم يرد حتى الان أي تفاصيل متعلقة به حيث مازال الامر في طي الكتمان.