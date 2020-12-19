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عمر شويل - جدة فيفو تعلن رسميا عن إطلاق هاتفيها vivo X60 وvivo X60 Pro تعتبر شركة فيفو من أحد أهم الشركات العالمية ذات الأصل الصيني وهى تتبع إلى مجموعة شركات ي بي كي للإلكترونيات والتي تتخصص في إنتاج الأجهزة المحمولة واللوحية وخدمات الإنترنت إلى أخره من المهام اللوجستية في عالم الاتصالات ويرجع تاريخ تاسيسها إلى عام 2009 والتي استطاعت خلال ال10 سنوات الأخيرة من تربع اسمها ضمن قائمة أفضل الشركات الرائدة في عالم التكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم.

موعد إطلاق هاتف vivo X60 وvivo X60 Pro

كانت شركة فيفو قد أعلنت بشكل رسمي خلال المؤتمر الأخير الذي تم انعقاده خلال اليومين الماضيين أنه من المقرر إطلاق هاتف vivo X60 وvivo X60 Pro في موعد أقصاه التاسع والعشرون من شهر ديسمبر الجاري، ومنذ أن عرف عشاق منتجات فيفو بهذا الامر بعد الإعلان من خلال منصات فيفو الرسمية على الانترنت وتوالت الأسئلة حول المواصفات التي يحملها الجهازين وذلك يرجع لكون القائمين على تصميم هواتف فيفو من أحد ابرع المصممين كما ان شركة فيفو تهدف دوما لتقديم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والمعلومات اللوجستية.

مميزات vivo X60 وvivo X60 Pro

ووفقا لأخر التقارير التي الإعلان عنها من خلال موقع فيفو الرسمي حول المواصفات التي يتحلي بها هاتفيها vivo X60 وvivo X60 Pro فهي كالتالي: