نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفو تعلن رسميا عن إطلاق هاتفيها vivo X60 وvivo X60 Pro في المقال التالي
عمر شويل - جدة فيفو تعلن رسميا عن إطلاق هاتفيها vivo X60 وvivo X60 Pro تعتبر شركة فيفو من أحد أهم الشركات العالمية ذات الأصل الصيني وهى تتبع إلى مجموعة شركات ي بي كي للإلكترونيات والتي تتخصص في إنتاج الأجهزة المحمولة واللوحية وخدمات الإنترنت إلى أخره من المهام اللوجستية في عالم الاتصالات ويرجع تاريخ تاسيسها إلى عام 2009 والتي استطاعت خلال ال10 سنوات الأخيرة من تربع اسمها ضمن قائمة أفضل الشركات الرائدة في عالم التكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم.
موعد إطلاق هاتف vivo X60 وvivo X60 Pro
كانت شركة فيفو قد أعلنت بشكل رسمي خلال المؤتمر الأخير الذي تم انعقاده خلال اليومين الماضيين أنه من المقرر إطلاق هاتف vivo X60 وvivo X60 Pro في موعد أقصاه التاسع والعشرون من شهر ديسمبر الجاري، ومنذ أن عرف عشاق منتجات فيفو بهذا الامر بعد الإعلان من خلال منصات فيفو الرسمية على الانترنت وتوالت الأسئلة حول المواصفات التي يحملها الجهازين وذلك يرجع لكون القائمين على تصميم هواتف فيفو من أحد ابرع المصممين كما ان شركة فيفو تهدف دوما لتقديم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والمعلومات اللوجستية.
مميزات vivo X60 وvivo X60 Pro
ووفقا لأخر التقارير التي الإعلان عنها من خلال موقع فيفو الرسمي حول المواصفات التي يتحلي بها هاتفيها vivo X60 وvivo X60 Pro فهي كالتالي:
- تم تزويد الهواتف بمعالج ثماني النواة Samsung Exynos 1080 ومودم الجيل ال5 وأقوى مسرع للرسومات والتطبيقات كما أن الكاميرات مزودة بعدد من العدسات الألمانية ZEISS ويحتوي المنتج على 3 عدسات خلفية كما انه يتوفر بعدد من الألوان الأزرق المتدرج والأبيض والأسود.
- كما يحتوي المنتج على خاصية جديدة وهي مستشعر البيرسكوب وخاصية الثبات والتي تساعد على التقاط أفضل وأجود الصور، وتبلغ ذاكرة الهاتف العشوائية 8 جيجا وتتوافر بوحدات تخزين 128 جيجا و256 جيجا، أما بخصوص السعر فلم يتم الإفصاح عنه حتى الان.
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