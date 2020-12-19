نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات النايل سات للعام الجديد 2021 وأهم الباقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اهتمام كبير بضبط استقبال تردد قنوات النايل سات وبالأخص القنوات التي ستقوم بتغيير ترددها، وسيتم استقبال البث لها من خلال الترددات الجديدة مع بداية العام الجديد 2021، ومن خلال هذا المقال سنقدم أهم القنوات التي ستعدل التردد العامل لها، كي يتمكن المشاهدين من مواصلة المتابعة للبرامج المحببة، ومنها كرتون الأطفال، والنشرات الإخبارية، وبرامج الحوارات والنقاشات في جميع المجالات لبحث أهم القضايا المعاصرة.

يضم القمر الصناعي المصري النايل سات قنوات عدة متنوعة، فهناك قنوات القرآن الكريم والسنة النوبية، وهناك أيضا قنوات تعرض أفلام ومسلسلات درامية، ولها عدد كبير من المتابعين، ومنها ما يقدم أخبار متنوعة وقنوات أخبار متخصصة مثل النيل للأخبار، واكسترا نويز، والعربية والحدث، والإخبارية السعودية ومثليتها العراقية، كما لا يفوتنا الحديث عن قنوات الرياضة مثل أوت تايم سبورت قناة الدوري المصري، والسعودية الرياضية، أما قنوات الأطفال فهي كثيرة وسيتم ذكر بعضها.

تردد القنوات الدينية و الأطفال الأطفال النايل سات

باقة قنوات تقدم تلاوات القرآن الكريم وتفاسير للسنة النبوية.

تردد قنوات الأطفال وفق أخر ما توصلنا له على مدار النايل سات

تردد القنوات الإخبارية

يضم النايل سات عدد كبير من القنوات الإخبارية المصرية والعربية والعالمية، من أشهرها النيل للأخبار و واكسترا نيوز، والتي اعلنت عن ترددها الجديد وهو 11785، كما يوجد قنوات العربية والحدث، وفرنسا 24 وسي إن إن عربية، وبي بي سي عربية، والحرة والإخبارية السعودية.

كما يوجد الكثير من القنوات التي سنضيفها مع توضيح التردد العامل لها.