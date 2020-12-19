نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تردد قناة توم وجيري بدون توقف الإشارة tom and jerry channel في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث تردد قناة توم وجيري ،قناة توم وجيري هي من أحدث القنوات المصرية التي تعرض أفلام كرتونية بالإضافة إلى البرامج التعليمية المميزة، وتعتبر القناة التي أُنشئت حديثاً منذ أكثر من عام واحد تقريباً جاذبة بشكل كبير الصغار والكبار و يبحث عنها الكثير على محركات البحث بفضل تسميتها لأنجح وأشهر شخصيات كرتونية وهما Tom and Jerry وهذا من وجهة نظر الكاتب يعتبر من ذكاء القائمين على القناة بتسمية القناة بهذا الأسم لتصدره دائماً في عمليات البحث الشائعة حتى تجذب القناة الكثير من المتابعين لها، وسوف نعرض التردد الجديد لقناة توم وجيري على القمر الصناعي النايل سات وما هي البرامج التي تبثها القناة على مدار اليوم.

برامج قناة Tom & Jerry

ما يميز قناة توم وجيري هو عرضها المستمر لأفلام ومسلسلات Tom and Jerry الحائزة على أكثر من جوائز كبيرة من أشهرهم جوائز الأوسكار، وتدور أحداث القصة حول يمحاولة توم الأمساك بجيري ليأكله ولكن هذا لن يحدث أبداً، ويقوم جيري دائماً بإغاظة توم في سلسلة مشوقة من الأحداث مع وجود شخصيات جديدة لكل حلقة تضفي لمسات كوميدية للمسلسل.

أيضاً تبث القناة احدث أفلام الكرتون الأجنبية المدبلجة والمترجمة خلال 24 ساعة بدون توقف وهذا بفضل تردد قناة توم وجيري الحديث، وتعرض القناة أفلام مختلفة كالجميلة والوحش وروبانزل والأميرة والضفدع وشركة المرعبين المحدودة.

إضافة إلى البرامج التعليمية والأناشيد الجميلة التي تعرضها كافاصل بين الأفلام، هذا يجذب الاطفال بشكل كبير، يعشق الأطفال الأغاني والأناشيد التعليمية الـ ممتعة التي لا يملوا منها أبداً وتساعدهم على المكوث بالمنزل وإنبعاث الهدوء في نفوسهم ليعم الهدوء بالمنزل.

أحدث تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي النايل سات

وهذا أحدث و أجدد ترددات لقناة توم وجيري ويمكن أستقباله بأشارة قوية دون إنقطاع لمدة أربعة وعشرون ساعة كما يمكن ضبط تردد إشارة القناة بكل سهولة لـ مشاهدة ألمع وأنجح الشخصيات الكرتونية، تردد قناة توم آند جيري:

تردد القناة 11354.

معدل الترميز 27500.

أستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3\5.

وما يميز قناة Tom & Jerry هي إنها متاحة مجاناً لكل المشاهدين بدون إشتراكات شهرية أو سنوية، وتذيع كل محتوى الأفلام العربية والأجنبية الكرتونية 24 ساعة بدون توقف للأطفال والكبار بدون كلل أو ملل بالإضافة إلى العرض المستمر لسلسلة كرتون القط والفأر للمشاهد فهي في تطور مستمر وتحدث من نفسها حتى يرتبط بها المشاهد أكثر فأكثر.