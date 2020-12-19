نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات قنوات مصر التعليمية الجديد على القمر الصناعي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التربية والتعليم على عمل بث مجموعة ممتازة من القنوات التعليمية لجميع المراحل التعليمية المختلفة، وذلك لتتماشى مع التطور التكنولوجي الذي حولنا من جهة وبحيث تستخدم طريقة التعلم عن بعد في العصر الحالي وليواكب جميع الفئات في المجتمع ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من جهة أخرى نتيجة والازدحام في المدارس وسوف نتعرف على كيفية ضبط ترددات قنوات مصر التعليمية عبر النايل سات لجميع المراحل حفاظ على سلامة الأبناء. ترددات قنوات مصر التعليمية لجميع المراحل سوف نتعرف على ترددات قنوات مصر التعليمية وهي كالتالي:- تردد قناة مصر التعليمية 2020 واسم قناة مصر التعليمية على القمر نايل سات EDU1 تردد 11747 معدل ترميز 27500 رأسي استقطاب V معامل تصحيح الأخطاء 5/6.

تردد قناة مصر التعليمية مباشر وهي تخص المراحل الابتدائي من الصف الرابع وحتى الصف الثالث الإعدادي واسم القناة على القمر النايل سات EDU2 أفقي والتردد هو 12380 معامل ترميز 27500 الاستقطاب H معامل تصحيح 5/6.

القناة التعليمية المصرية 1 وتخص المرحلة الثانوية بصفوفها الاول والثاني والثالث الثانوي والدبلومات الفنية التجارة والزراعة والصناعة واسم القناة على النايل سات EDU1 تردد 11757 افقي بمعدل ترميز 27500 الاستقطاب H معامل تصحيح الأخطاء 5/6.

تردد قناة مدرستنا التعليمية والخاصة بمراحل التعليم من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي التردد هو 12303 بمعدل ترميز 27500 الاستقطاب H معامل تصحيح الأخطاء 5/6. أهمية برامج القنوات التعليمية الفضائية سوف نتعرف على أهمية قنوات مصر التعليمية الفضائية وهي كالتالي:- تتميز القنوات التعليمية بالإعداد الجيد والمناسب.

تقدم البرامج التعليمية المناهج الدراسة لكل فرد لتناسب قدراته.

تنوع أسلوب التدريس في البرامج التعليمية في البرنامج الواحد.

ضرورة إضافة البرامج التعليمية لتطوير التعليم وفهم طرق التدريس جيداً.

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