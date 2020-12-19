نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث تردد قناة طيور الجنة علي نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة علي النايل سات والعرب سات، حيث يبحث جميع العائلات ومن لهم أطفال علي قناة طيور الجنة، حيث أنها تحتوي علي محتوي عربي هادف وإسلامي ويطمئن العائلات علي أبناءهم حين يتابعون برامجها وحين يستمعون إلي الأغاني المذاعة علي قناة طيور الجنة .

تردد قناة طيور الجنه علي نايل سات وعرب سات

تم إطلاق قناة طيور الجنة في عام 2008 لصاحبها فلسطني الأصل خالد المقداد والذي يحمل الجنسية الأردنية ونشأ في دولة الكويت حيث انه يتم عمل البرامج للأطفال والأغاني من خلال مشاركة زوجته أحيانا مروة حماد وأبناءه المعتصم مقدام والوليد مقداد حيث أنها يفخر بها الكثير من العرب من حيث المحتوي الذي لا يحمل أي أغاني خادشة أو منحلة وأغاني إسلامية وعربية وتهدف إلي بناء جيل عربي مسلم هادف وفعال بالمجتمع.

حيث ان معدل الترميز دائما يتغير في قناة طيور الجنه فبذلك تم تحديد التردد الجديد لقناة طيور الجنه علي قمر النايل سات. التردد: (11315). الاستقطاب: (عمودي)،معدل الترميز: (27500). الاتجاه: (3/4).

تردد اخر واحدث تردد لقناه طيور الجنه

حيث ان لم يفعل التردد الاول وكما ذكرنا انه يتغير بشكل مستمر فأحدث تردد لعام 2021 لقناة طيور الجنه علي قمر النايل سات والعرب سات ، التردد: (11391) معدل الترميز: (27500). معدل التصحيح: (6/5).

أحدث نردد قناة طيور الجنه علي قمر العرب سات 2021



حيث انه تم نشر التردد الجديد لقناة طيور الجنة toyor el janaعلي القمر الصناعي العرب سات، التردد: (11310). ومعدل تصحيح الخطأ: (3/ 2). معدل الترميز: (30000). ومن افضل البرامج التي تبث علي قناة طيور الجنة، برنامج بيت الحج، وبرنامج ست البيت ، و صوتك كنز، و العديد من الأناشيد المتميزة مثل،أغنية الثعلب والأرنب التي كانت تهدف إلي إن الشعب العربي ليس مثل الأرانب وانه له أرادة حرة في خلع أي حاكم ظالم، أغنية المكعبات, وماما جابت بيبى، ويوم ميلادك،البيبي صار يحبي، أنا البندورة الحمرا، ونشيد ومدح قمر سيدنا النبي.

والتردد الاحدث والاخير علي القمر الصناعي العرب سات والنايل سات لعام 2021 تردد قناة طيور الجنة نايل سات: 11310. تردد قناة طيور الجنة عرب سات: 11632. الاتجاه: افقي. معدل الترميز: 27500