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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات ، يبحث الأطفال في شاشة التلفاز عن أفضل العروض، والأفلام الكرتونية ونعرض لكم تردد قناة “توم وجيري” الجديدة ، حيث أنها تحتل المرتبة الأولى في محركات البحث ، خاصة بسبب الفيديوهات الترفيهية التي تبثها القناة .
تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات
يمكنك تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديدة من خلال البيانات التالية ليتمتع أطفالك بمشاهدة ممتعة لأفلام الكرتون، وكذلك كافة المحتويات الجيدة والمفيدة.
تردد القناة : 11354.
معدل الترميز : 27500.
الاستقطاب : أفقي.
معامل تصحيح الخطأ : 3/5.
اسم القناة : Tom&jerry .
تنزيل قناة توم وجيري الجديدة علي التلفاز بالخطوات
- لتنزيل قناة توم وجيري علي التلفاز قم باستخدام الريموت الخاص بجهاز الاستقبال خاصتك، ثم قم بالنقر على زرMenu ، بعد ذلك سترى مصطلح (اختيار) علي الشاشة.
- قم بالنقر علي كلمة (تثبيت)، ثم قم بالضغط علي كلمة (التثبيت اليدوي)، وستظهر لك في قائمة الأقمار الصناعية انواع الأقمار، قم بالنقر علي قمر نايل سات / عربسات.
- من ثم قم بإدخال تردد القناة، ثم قم بتحديد القطب سواء عمودي أو أفقي، ثم قم بإدخال معدل الترميز (27500).
- من الريموت الخاص بجهاز الاستقبال قم بالضغط فوق “موافق” على جهاز، ثم حفظ.
وفي نهاية هذا الموضوع قد قدمنا لكم أبرز النقاط عن تردد قناة توم وجيري الجديد، وكيفية تنزيل تردد القناة علي جهاز الاستقبال الخاص بك .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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