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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الأطفال والكرتون 2021 افضل ترددات قنوات الأطفال والكرتون في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قنوات الأطفال والكرتون في السعودية ، تعتبر قنوات الأطفال من القنوات الأساسية لكل أسرة، لأن العديد من الآباء يزورونها لتعليم أبنائهم وترفيههم، كما يتم البحث عنها من قبل الأطفال، لذلك نوضح لكم أهم قنوات الأطفال والكرتون السعودية، وما يخصهم.
ترددات قنوات الأطفال والكرتون في السعودية
تعرض قنوات الأطفال اكثر البرامج المحببة لدي الأطفال كما إنها تقدم برامج هادفة للأطفال ومن هذه القنوات هي :-
تردد قناة سبيس تون
معدل الترميز : 27500 .
التردد : 11785 .
القمر الصناعي : النايل سات .
الاستقطاب : عموديV .
معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
اسم القناة على التلفاز : spacetoon .
تردد قناة ام بي سي 3 للأطفال
معدل الترميز : 27500 .
التردد : 11470 .
القمر الصناعي : النايل سات
الاستقطاب : عمودي .V
معامل تصحيح الخطأ : 3/4.
اسم القناة على التلفاز : mbc3 .
تردد قناة المجد الإسلامية للأطفال
معدل الترميز : 27500 .
التردد : 12226 .
القمر الصناعي : نايل سات.
الاستقطاب : أفقي H .
معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
اسم القناة على التلفاز : Majed kids Tv.
تردد قناة براعم للأطفال الجديد
معدل الترميز : 27500 .
التردد : 11564 .
القمر الصناعي : نايل سات.
الاستقطاب أفقي : H.
معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
اسم القناة على التلفاز : براعم.
تردد قناة طيور الجنة الجديد في السعودية
معدل الترميز : 27500
التردد : 11636 .
القمر الصناعي : نايل سات .
الاستقطاب : عموديV .
معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
اسم القناة على التلفاز : Toyor Al Janah TV.
وفي نهاية هذا المقال قد قدمنا لكم أبرز النقاط عن تردد قنوات الكرتون السعودية للأطفال، والقنوات الدينية الكرتونية الخاصة بالأطفال.
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