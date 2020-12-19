نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة توم اند جيري Tom & Jirry للأطفال علي القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة توم اند جيري هو تردد هام بالنسبة للأطفال، وذلك لمشاهدة أقوي أفلام الكارتون المحببة لدى الأطفال و الكبار أيضاً، بالإضافة إلي عرض المزيد من البرامج التعليمية والثقافية والترفيهية التي تتناسب مع أعمار الأطفال الصغار، كما تقوم قناة Tom &Jirry بعرض الأغاني الاسترشادية، ومن المعروف أن قناة TOM AND JIRRY قد بدأت عملها وإطلاق هذه القناة في عام 1940 ميلادية وقد تم عمل العديد من أفلام الكارتون اللذيذة و الشيقة بين القط توم و الفأر جيري وتدور أحداث الكارتون دائما في إطار من الصراع الشيق والمضحك بين توم اند جيري ، وقد تم إعداد و عمل ما يقرب من 161 فيلماً قصيرا ً مختلفاً ومتنوعاً كل فيلم يحتوي علي قصة جديدة ومختلفة عن الأخري، وقد استغرق عمل و إعداد هذه القنوات عدة سنوات و التي تصل إلى 27 عاماً حيت تم الانتهاء من إعداد هذه الأفلام عام 1967 ميلادية ، وما زالت هذه الأفلام تعرض منذ ذلك الحين حتي الآن .

تردد قناة توم اند جيري2021 Tom &Jirry

مما لا شك فيه أن مختلف الأجيال الحالية و السابقة قد نشأ وتربي علي قنوات توم اند جيري المشوقة، وعلي الرغم من مرور كل هذه السنوات إلا أن القناة من أفضل قنوات الكارتون علي الإطلاق لما حققته من نجاح باهر و انتشار واسع وجماهيرية عالية في مختلف دول الوطن العربي، لما تحتويه القناة من برامج هادفة وتعليم بعض العادات والسلوكيات الصحيحة بما تتماشي مع قيمنا الجميلة، ولما يتم عرضة من الأغاني المحببة لدي الأطفال، أما عن التردد فقد أشارت إدارة قناة توم اند جيري إلي ضرورة تحديث استقبال القناة لمتابعة القناة والاستمتاع بما يعرض عليها بدقة عالية وصوت وجودة أفضل وذلك عن طريق الريموت كنترول الخاص بالريسفر لدكم و الضغط علي كلمة “menu ” وإدخال البيانات المطلوبة عن القمر الصناعي وكتابة التردد الخاص بالقناة ومعامل التصحيح و الاستقطاب وغيرها من المعلومات وهي كالتالي:

القمر الصناعي :نايل سات .

التردد:11355.

معدل الترميز:27500 .

معامل الاستقطاب:أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

ومن المعروف أن هناك العديد من قنوات الكارتون الشهيرة التي يشاهدها الأطفال والتي يبحث عنها ومنها قناة طيور الجنة وطيور بيبي كدز وغيرها من القنوات الأخري التي تسعي إلي منافسة توم اند جيري إلا أن قناة TOM&JIRRY هي القناة التي يتساءل عنه الجميع وستظل قناه TOM & JIRRY هي المتربعة في أعلي المشاهدات علي الطلاق.