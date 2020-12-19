نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور بيبي: أقوى إشارة لاستقبال Toyor Baby لإسعاد الصغار عبر النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير عن تردد قناة طيور بيبي فهي قناة هادفة وتعرض العديد من الكليبات الخاصة بالصغار لجذب انتباههم والعمل على تسلية أوقاتهم وفي ذات الوقت تعليمهم الكثير من الأشياء في الحياة، وما تقدمه متفق مع أخلاقيات مجتمعاتنا الشرقية ومع عقيدتنا الدينية، لذا يأمن الآباء والأمهات لترك صغارهم أمام قناة Toyor Baby.

تردد قناة طيور بيبي

يبحث الكثير من الآباء عن ترددها نظراً لما تُقدمه من محتوى يجذب له الصغار كما إن محتواها مفيد ويسعى لتعليم الأطفال الكثير من الأمور في حياتهم وتُساهم القناة في تعليمهم كيفية احترام الكبير وغير ذلك من الأمور الأخرى وترددها هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة طيور بيبي

هي واحدة من القنوات المعروفة في كافة الدول العربية وأن أهم ما يُميزها ما يلي:

تتسم هذه القناة بعرض محتوى ترفيهي وتعليمي في ذات الوقت.

تعمل على مدار الساعة دون انقطاع وتقدم محتواها بصورة واضحة وصوت نقي.

تقدم العديد من الرسوم المتحركة لجذب انتباه الأطفال من خلال تقديمها الكثير من القصص المفيدة.

قناة مُميزة وتسعى لتعليم الأطفال القيم الأخلاقية والدينية والدنيوية.

تستخدم أفضل أجهزة وجودتها تعمل بنظام الاتش دي والاس دي.

قناة مجانية لا تحتاج إلى دفع رسوم لكي يتم استقبالها على الأجهزة الخاصة بكم.

تمتلك العديد من الصفحات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تظل على تواصل مستمر ودائم مع جمهورها.

كليبات قناة طيور بيبي

تعرض هذه القناة الكثير من الكليبات الخاصة بالأطفال وأناشيد متنوعة هادفه وجذابة في آن واحد ومن أبرز الكليبات ما يلي:

كليب حميدو.

الحيوانات الأليفة.

كليب حرف الخاء.

كليب الأسنان.

كليب رتب أوقاتكم.

محمد نبينا.

كليب السرقة.

كل هذه الكليبات تعلم الصغار الكثير والكثير من القيم والأخلاقيات لذا يحرص الآباء والأمهات على استقبال تردد قناة طيور بيبي الجديد لتعليم والترفيه عن أطفالهم.