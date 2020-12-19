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عمر شويل - جدة تردد قناة توم وجيري الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات أصبح متاحاً، بحيث يمكنكم إضافته لجهاز الاستقبال (الريسيفر) الخاص بكم حتى يتسنى لأطفالكم متابعة تلك القناة المميزة للأطفال، والتي أول ما يميزها اسمها الذي ارتبط بأفلام الكرتون الأشهر على مستوى العالم أجمع توم وجيري، الذي يعرض مغامرات القط توم والفأر جيري الذي يهرب منه بطرق مبتكرة ومضحكة، تدخل البهجة في نفوس المشاهدين أطفالاً كانوا أو كباراً.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2021 على قمر النايل سات:

في الفترة الأخيرة حدثت تغيرات كبيرة في ترددات معظم القنوات على قمر النايل سات، ومن بينها قنوات الأطفال التي أصبح لا غنى عنها اليوم في كل بيت فيه طفل، فبالإضافة لتسلية الأطفال وقضائهم أوقات ممتعة أثناء مشاهدتها، فالكثير من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال تعرض الأناشيد التعليمية، والبرامج التوعوية للأطفال بأعمارهم المختلفة، ومن بين قنوات الأطفال المهمة في الوطن العربي هي قناة توم وجيري، والتي أقدم لكم ترددها على قمر نايل سات.

تردد القناة: 11354.

معدل الترميز 27500.

اتجاه: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\5.

يمكنكم بمنتهى البساطة إدخال البيانات سالفة الذكر في أجهزة الاستقبال لديكم في الأماكن المخصصة لها ومن ثم الحصول على كافة القنوات التي تحمل نفس التردد، وأهمها بالنسبة لنا قناة توم وجيري.

محتوى قناة توم وجيري ومواعيد بثها:

من الجدير بالذكر أن قناة توم وجيري تبث على مدار 24 ساعة ولا تتوقف، لذا فهي متاحة للأطفال في كافة أوقات فراغهم وعلى اختلاف أنماط حياتهم وأسرهم.

وبالتأكيد توم وجيري ليس مجرد اسم أطلق على قناة فضائية مخصصة للأطفال فهو إن جاز التعبير اسم على مسمى، لأن قناة توم وجيري تهتم كثيراً بعرض مقاطع متنوعة من سلسلة توم وجيري الشهيرة عبر شاشتها على مدار الأربع وعشرين ساعة، بالإضافة إلى العديد من الأفلام والبرامج الأخرى وكذلك أشهر أفلام ديزني مثل الجميلة والوحش والجمال النائم وسندريلا وعلاء الدين وكافة الأفلام المرتبطة بطفولتنا، ومن المميز في القناة أنها تعرض هذه الأفلام بدون فواصل إعلانية مملة حتى لا ينزعج الأطفال أو يتم تشتيتهم.