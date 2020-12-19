نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل فورت نايت download fortnite مجانا على جميع الأجهزة والبلاي استيشن في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تحميل لعبة فورت نايت، تحميل لعبة فورت نايت تم إصدارها لكل شخص يعشق اللعب القتالية، فهذا اللعبة تفوق على أحدث الألعاب التي صدرت في هذا العام على رأسهم لعبة بابجي ولذلك فإذا كنت ترغب في تحميل اللعبة فعليك بمتابعة هذا المقال.

تحميل لعبة فورت نايت

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على هواتف الاندرويد:

عليك عزيزي القارئ أن تتأكد من أن الهاتف الخاص بك يتوافق مع fortnite. وبعد ذلك يتم الذهاب إلى الموقع الخاص باللعبة من خلال كتابتك إلى fortnute.com\android على الهاتف الخاص بك. وبعد ذلك يتم النقر على كلمة get it من أجل الذهاب إلى تطبيق Epic games. ويتم إتباع الإرشادات الخاصة باللعبة من أجل تثبيتها، وفي النهاية يتم النقر على فتح التطبيق واختيار كلمة تنزيل fortnite ثم القيام بتثبيتها. وبعد أن قمت بتثبيتها عليك بتسجيل دخول إلى الحساب وقم باللعب.

تحمل فورت نايت على هواتف سامسونج

يجب عليك أن تقوم باستخدام متجر جلاكسي لتتمكن من تحميل لعبة فورت نايت، نظراً لأن تلك الهواتف يأتي معها هذا المتجر ليسهل عليك تحميل ما تريده.

قم بفتح جلاكسي استور وبعد ذلك يتم البحث عن Epic games.

وبعد أن يظهر لك اسم اللعبة فعليك بتحميلها، ثم القيام بتسجيل حساب فيها من أجل اللعب.

كما يمكن لأي شخص يرغب في تحميل اللعبة من خدمة الألعاب السحابية أن يقوم باللعب من خلال Nvidia وقم بالتسجيل فيها من على الموقع.

بالإضافة إلى أن يمكنك عزيزي القارئ أن تقوم بالحصول على حساب بالمجان بدقة 60\1080p في الثانية الواحدة.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت

لعبة فورت نايت تعد من ضمن الألعاب التي أصدرت في هذا العام، والكثير من الأشخاص لا يعلمون طريقة تحميل لعبة فورت نايت ولذلك فسوف نذكر لكم في الآتي طريقة تحميل هذه اللعبة وبكل سهولة.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت في اللابتوب:

عليك عزيزي القارئ بالدخول إلى المتصفح، وبعد ذلك قم بالدخول على الموقع الرسمي للعبة فورت نايت. وبعد الدخول إلى الرابط سوف تجد أن هذه اللعبة يتوافر لعبها في كلاً من نظام ماك وويندوز بالإضافة إلى نظام أندرويد. وبعد ذلك يتم اختيار نظام التشغيل الذي ترغب به وسيبدأ التنزيل بشكل مجاني وإذا كنت ترغب في تحميل اللعبة على اللاب توب فقم بالضغط على نظام ويندوز.وبعد النقر على ما ذكرناه فسوف تكون بحاجة إلى القيام بإنشاء حساب من خلال موقع لعبة فورت نايت. فيمكنك أن تسجل باللعبة من خلال الكثير من الخيارات والتي منها جوجل وفيسبوك أو يمكنك التسجيل بها من خلال sign up التي تتواجد أمامك في أسفل الصفحة وذلك من أجل أن تحول تسجيل الدخول بدلاً من تسجيل. وبعد الضغط عليها فتكون تمكنت من التحويل، ثم قم بإدخال البيانات والضغط على كلمة إنشاء حساب.

ويوجد شروط لتحميل لعبة فورت نايت على اللاب توب أو جهاز الكمبيوتر وهي أن يكون المعالج core i3 وبسرعة 2.4 جيجا هرتز، أما بالنسبة للرامات فيجب أن تكون 4 جيجا بايت وأيضاً يجب أن يكون نظام التشغيل ويندوز 7 و8 و10.