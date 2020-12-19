تويتر يطلق ميزة الدردشة الصوتية

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عمر شويل - جدة ميزة الدردشة الصوتية في تويتر، تعد السوشيال ميديا من أهم الأشياء التي تتواجد حاليًا في عصرنا الحالي، وأيضًا لا ينكر أحد دور السوشيال ميديا المفيد غير أنه أحيانًا يتم استغلاله بطريقة غير سليمة، من أهم التطبيقات التي توجد على السوشيال ميديا هو تطبيق تويتر، وعن طريق هذا التطبيق يستطيع الجميع التواصل وخاصة ً أن تويتر توجد عليه التريندات. انطلاق ميزة الدردشات الصوتية لتويتر هناك عدة مميزات يتميز بها التطبيق يوجد على السوشيال ميديا ومن أهم هذه الميزات هي ميزة الدردشة الصوتية، هذه الميزة توجد في تطبيق واتساب وتوجد في تطبيق ماسنجر، أنا عن تويتر فقد أعلن أنه في مرحلة اختبار خاصية الدردشة الصوتية.

كانت قد أعلنت منصة تويتر في الشهر الماضي أنه سوف يبدأ العمل على اختبار ميزة الدردشة الصوتية في تطبيق تويتر، وفي هذا الوقت قد أعلنت منصة تويتر عن منصة اجتماعية جديدة وهذه المنصة تتضمن وجود غرفة دردشة تتضمن الدردشة الصوتية فقط، والتي تشبه في عملها والتي تشبه في عملها تطبيق clubhouse. وكانت قد أعلنت شركة تويتر أنه من المهم أن يشعر الناس بالراحة ولذلك يبحثون عن مساحة آمنة للخصوصية.

من المعروف أن الشركات أو التطبيقات التي تكون قائمة في الأساس على ظاهرة أو ميزة الدردشة الصوتية هو أمر جديد، وهناك الكثير من التطبيقات التي توجد بها هذه الخاصية تحاول أن تطور تلك الخاصية يقابلهم العديد من المشكلات، وأهم تلك المشكلات هي مشكلة الرقابة.

هناك مثلًا تطبيق clubhouse على الرغم من أنه كان لا يزال في مرحلة المراقبة والاختبار، إلا أنه شهد العديد والعديد من الكوارث البارزة والمعروفة ومنها مضايقة مراسل نيويورك تايمز، ومحادثات أخرى كثيرة عديدة تشمل التعصب والتنمر.

بالنسبة لتويتر يبحث ويأمل أن ينجح في حل كل تلك المشكلات التي قد تؤثر على سلامة وراحة المستخدم وأيضًا من خلال إضافة بعض الأدوات التي تشمل الإبلاغ والحظر.

أعلن تويتر أنه سوف يكون هناك طريقتين لإنشاء الدردشة الصوتية وهما إما يتم الضغط على زر الإنشاء الذي يوجد في الزاوية اليمنى أسفل الشاشة، أو تمرير الشاشة ناحية اليمين.

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