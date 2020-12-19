نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة سميرة تي في على نايل سات استقبل الآن Samira TV في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة سميرة تي في من أحسن القنوات التي تقدم إليك برامج الحلويات والطبخ، وسأل عن ترددها كثير من المواطنين، لهذا وفرنا إليكم تردد قناة سميرة تي في على نايل سات حتى تستطيعوا متابعة القناة بما تحمله من برامج مميزة وممتعة، وقامت القناة بتقديم تردد جديد على النايل سات وفرناه لكم، حيث أن القناة مهمة لأنها تقدم إلى المواطنات الجزائريات كل ما يتعلق بها، من طبخ ومن خياطة، ومن حلويات، ومن ديكور، وغيرها الكثير.

تردد قناة سميرة تي في على نايل سات

تستطيع الحصول على قناة سميرة تي في من خلال تعديل البيانات الآتي ذكرها:

القمر الصناعي نايل سات التردد 12418 معامل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة SD

أشهر برامج قناة سميرة تي في

توجد بعض البرامج الشهيرة التي يتم تقدميها من قبل قناة سميرة تي في، ومن أشهرها ما يلي:

برنامج قهوة العصر: الذي يتم إذاعته بشهر رمضان الكريم حيث يتناول البرنامج إعداد السفرة الرمضانية، والوجبات الرمضانية.

برنامج مخصص بالطهي مثل برنامج “كل يوم طبخة”.

وبرنامج “أذواق خديجة”.

قناة سميرة تي في

يشرفنا تلقي تعليقاتكم حول تردد قناة سميرة تي في على النايل سات، حيث تمثل هذه القناة مكان للأشغال اليدوية الجزائرية، وتعد من أهم القنوات التلفزيونية الجزائرية، كما تبحث عنها كثير من السيدات في الوطن العربي، حتى يتقنوا الخياطة والطبخ والديكور، وكل ما يتعلق بالمرأة في الوطن العربي.