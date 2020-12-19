نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة توم وجيري الجديد 2021 على قمر نايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر تردد قناة توم وجيري الجديد 2021 ليس قناة فضائية على شاشة التلفاز فحسب، ولكنه موسوعة ثقافية وترفيهية وتعليمية لكثير من الأطفال في العالم العربي حيث يسعى كثير من الآباء والأمهات في الفترة الأخيرة لإخراج أطفالهم من حالة الخوف والملل المنتشرة في العالم والتي نتج عنها إغلاق الأماكن الترفيهية وتقليل الذهاب إليها وأصبح المتنفس الوحيد أمامهم هو التلفاز بقنواته المتعددة ومنها قناة توم وجيري الترفيهية.
تردد قناة توم وجيري الجديد 2021
في الفترة الماضية حدثت تغيرات في جميع قنوات التلفاز بسبب الانتقال على ترددات جديدة عالية الجودة وبالذات في قنوات القمر الصناعي نايل سات، ومن بينها قناة توم وجيري:
|التردد
|11354
|معدل الترميز
|27500
|الاتجاه
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|3\5
تبث قناة توم وجيري برامجها على مدار الساعة بدون توقف فهي متاحة للأطفال في كل الأوقات على اختلاف التوقيت، من أبرز برامجها كارتون توم وجيري بجانب عدد من البرامج الكرتونية والأفلام القصيرة الموجهة للأطفال مع فواصل من الأغاني التعليمية عن الحروف والأرقام باللغة الإنجليزية والعربية وأفلام كارتون بطوط، وأفلام كارتون ديزني لاند وهي ضمن القنوات الأعلى مشاهدة في العالم العربي ولضبط جهاز استقبالك لاستقبال القناة اتبع التالي:
- انقر على خيار البحث في جهاز استقبالك الأرضي
- أدخل التردد وحدد معامل الترميز
- قم بضبط معدل تصحيح الخطأ.
- حدد الاستقطاب الأفقي
- ثم النقر على البحث لتنزيل القناة.
فوائد كرتون توم وجيري
لكارتون توم وجيري مجموعة من الفوائد التي تُعلم الطفل عددًا من القيم منها التالي:
- تعلم الطفل أن صاحب الحيلة والشجاعة هو المنتصر فبالرغم من أن توم صاحب العضلات ولكن جيري ينتصر دائمًا عليه لأنه يُحسن التفكير الجيد في الأمور.
- تعلم الطفل أيضًا قيمة الاحترام بمجرد حضور أصحاب المنزل أو الكلب الأكبر سنًا ينصت توم وجيري ويتركون صراعتهم معًا.
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