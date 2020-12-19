نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف هواوي ميت 20 برو Huawei Mate 20 pro في المقال التالي

عمر شويل - جدة كافة التفاصيل المتعلقة بسعر ومواصفات جوال هواوي ميت 20 برو المميز من شركة Huawei فعلى الرغم من نزول الهاتف الأسواق لأول مرة منذ عام 2018، إلا أن الطلب عليه مازال في تزايد مستمر بسبب مميزاته المتعددة، وتعمل شركة هواوي الصينية باستمرار على تحسين خدماتها وتحديث هواتفها ومدها بأحدث الصيحات التكنولوجية في مجال الاتصالات، كما تهتم بتقديم أفضل خدماتها للعملاء الحاليين والمرتقبين بتوفير الميزات التي يحتاجون إليها في هواتفهم الذكية من دقة الكاميرا والشاشة وقوة المعالج وغيرها، الأمر الذي ساهم بشدة في زيادة مبيعات هواوي باستمرار منذ إنشائها. مواصفات هاتف هواوي ميت 20 برو Huawei Mate 20 pro: يدعم هذا الإصدار من هواوي شريحتي اتصال من نوع Nano-simK، ويدعمان الشبكات حتى الجيل الرابع 4G.

أبعاد الهاتف 157.8 × 72.3 × 8.6 مم، ووزنه 189 جرام.

يتمتع الهاتف بتصميم زجاجي من الأمام والخلف مع إطار معدني.

يأتي الجوال بشاشة نوتش مساحته كبيرة جداً. شاشة الهاتف من نوع AMoled، ومساحتها 6.39 بوصة، وهي أول شاشة منحنية الشكل في سلسلة “ميت”، وبها نوتش يأتي بدقة 3120 × 1440.

بالنسبة للتخزين والرامات فإن الهاتف يأتي بسعة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.

يتميز الهاتف بطول عمر البطارية حيث تصل إلى 4200 مللي أمبير، الأمر الذي يساعد على اسخدام الهاتف لأطول فترة ممكنة دون الحاجة إلى توصيله بالشاحن.

الشاحن سريع جداً ويمكن أن يشحن 75% من البطارية خلال مدة لا تزيد عن نصف ساعة وهو أمر جيد جداً.

الهاتف مقاوم للماء والغبار ويتحمل الماء حتى عمق 2 متر ونصف، وقد وفرت الشركة جراباً خاصاً بالغوص تحت الماء حتى خمسة أمتار يباع منفصلاً عن الجهاز.

صوت السماعات الخارجية للهاتف يأتي على هيئة ستيريو كما أن السماعة مثبتة في فتحة usb في الهاتف، بالإضافة إلى عمل السماعة الخاصة بالمكالمات كسماعة خارجية إضافية أيضاً.

توفر هواوي الجهاز بعدة ألوان مميزة هي الأسود والذهبي والأزرق والأخضر والتوايليت. مواصفات الكاميرا في جوال هواوي ميت 20 برو: يتميز الهاتف بوجود كاميرا خلفية ثلاثية leica optics، دقة الكاميرا الأساسية 40 ميجا بكسل، وكاميرا أخرى لإلتقاط الصور الواسعة بدقة 20 ميجا بكسل، بينما الكاميرا الثالثة والمخصصة لالتقاط الصور بزوم ×5 تأتي بفتحة عدسة f/2.4 ودرجة دقة 8 ميجا بكسل بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع ليد.

كاميرا الهاتف تدعم HDR بشكل أفضل، كما أن الضبط التلقائي للصورة مع مثبت بصري OIS. سعر هواوي ميت 20 برو في البلاد العربية: سعر هواوي ميت 20 برو السعودية: يتم عرض الهاتف عبر موقع مكتبة جرير بسعر 3619 ريال سعودي، للجوال ذو سعة 128 جيجا.

يتم عرض الهاتف عبر موقع مكتبة جرير بسعر 3619 ريال سعودي، للجوال ذو سعة 128 جيجا. سعر الجوال في الإمارات: يُعرض الهاتف الآن عبر مواقع التسويق الإلكتروني في دبي بسعر 1959 درهم إماراتي.

يُعرض الهاتف الآن عبر مواقع التسويق الإلكتروني في دبي بسعر 1959 درهم إماراتي. سعر الموبايل في مصر: تم عرض الهاتف عبر موقع أولكس للبيع الشبكي بسعر 6500 جنيه مصري.

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