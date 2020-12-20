نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية والإعدادية على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر قناة مدرستنا التعليمية من القنوات التعليمية المهمة التي توفرها وزارة التربية والتعليم للطلاب من أجل التعليم عن بعد وذلك حفاظاً على صحة كل طالب، وتعمل هذه الوسيلة التعليمية الحديثة والمتقدمة للعملية التعليمية على توفير الكثير من المصاريف المادية التي يتم إهدارها على الدروس الخصوصية وذلك في جميع البلاد، وهي تقوم بشرح جميع المناهج التعليمية سواء كانت ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي، وتردد قناة مدرستنا التعليمية 2021 للتعلم عن بعد يتواجد على القمر الصناعي المصري النايل سات، وهذا النظام الحديث تم إتباعه الكثير من الناس بما فيهم الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، ويبحث الكثير من الطلاب لإيجاد تردد قناة مصر التعليمية وترددها هي 2021، وهي تستضيف أوائل المدرسين ليقوموا بشرح واضح ومبسط للطلاب في المناهج التعليمية المختلفة، وذلك مع المواظبة على الحضور في المدارس وذلك مع الاحتياطات الأمنية لتجنب العدوى من فيروس كورونا المستجد وسوف نقدم لحضراتكم في هذه المقالة تردد القناة التعليمية.

تردد قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية والاعدادية على النايل سات

سوف نعرض لكم مشاهدينا الكرام تردد قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية والاعدادية على النايل سات وهي كالتالي:

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12303.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ⅚.

تردد القناة التعليمية على نايل سات

ودخلت هذه القناة التعليمية ضمن القنوات التعليمية المصرية المهمة في كل منزل، وهي تنشر فيديوهات شرح كاملة للدروس المقررة على الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي، ويجلس كل طالب ينتظر حصته في الساعة المحددة لكل مادة، وهي ايضاً المدرسة الثانية في البيت بل أكثر لأن يتوفر بها شرح أكثر بطريقة واضحة ومبسطة وتوفر للطالب فرصة الرد على الأسئلة المقترحة وذلك عن طريق إرسالها على صفحة القناة، وتحتوي ايضاً على عدة مدرسين مستوى عالي من الخبرة والمهارة العالية في توصيل المعلومة للطالب.