نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2021 على نايل سات لضمان عدم انقطاع البث في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتناول اليوم تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2021، والتي تُعد أحد أهم قنوات الأطفال الأردنية والتي بدأت البث في عام 2009 منذ أكثر من إحدى عشر عام، وسنتناول تفصيلا التردد الخاص بالقناة مع ذكر بعض النجوم الصغار، والأغاني الخاصة بالأطفال التي تمنحهم الوعي الكافي للتعامل داخل وخارج المنزل، مع كافة أفراد الأسرة أب وأم وأخوات أصغر وأكبر والمجتمع ككل، مع توعية الأطفال بالسلوك والآداب العامة وتنمية مهاراتهم الاجتماعية والأخلاقية، وذلك عبر عدد من البرامج الخاصة بالأطفال وأفلام الرسوم المتحركة الهادفة التي تعرضها شاشة قناة كراميش للأطفال.

تردد قناة كراميش للأطفال 2021

قناة كراميش التي يفضلها الكثير من الأطفال في العالم العربي قد أوضحت أنه مع بداية عام 2021 سيحدث تغيير في التردد الخاص بها، مثلما يحدث في الأيام الحالية من نهاية العام مع أغلب قنوات القمر الصناعي النايل سات، حيث يتم الضغط على الزر الأحمر من الريموت كنترول ووضع تردد قناة كراميش ( 11315 ) وفي القطبية يتم تحويلها إلى استقطاب ( عمودي V )، وفي الترميز نتركها على معدل (27500) لضمان عدم انقطاع إشارة البث.

بشرى ورأفت عواد

ترعرع الأطفال بشرى ورأفت عواد في الغناء منذ انطلاق قناة كراميش مع أغاني بلا قهوة بلا شاي، كما أن هناك العديد من الأغاني التي امتازت فيها بشرى عواد في الغناء بمفردها، ومنها أغنية شاف حالو وأغنية حكاية بشرى التي ظهر فيها أنها أصبحت فتاة شابة قبل اتجاهها للحجاب.

سجي حماد

سجى حماد والتي بدأت الغناء منذ صغرها في قناة كراميش للأطفال حيث بدأت بأغنية أنا المطرة المطورة وأغنية عينو بسي ثم دخلت مع أحمد الكردي أغنية الثرثارة، وجمعها مع الكثير من الأطفال الأغنية التي تدافع عن أطفال العرب جميعا أغنية أطفال وسط الموت، لتستكمل بعد ذلك سلسلة أُخرى منها كليب والله نجحنا وأغنية هاي هاي وكليب يا صغيري يا حبي وكليب أعطي أخاك اعتذار.

رنده صلاح أبرز نجوم قناة كراميش للأطفال

الطفلة رنده صلاح أبرز نجوم قناة كراميش للأطفال التي حازت أغانيها على إعجاب الملايين حيث تجاوزت أغنية كوتي كوتي التي أبدعت فيها 450 مليون مشاهد على اليوتيوب، وتعد واحدة من الأغاني التي ترسخت في ذهن الأطفال وجعلت أولياء أمورهم يبحثون عن تردد قناة كراميش للأطفال باستمرار من أجلها، كما أبدعت في أغنية التوأم أما بدايتها فكانت مع أغنية واوا وكليب قمره يا قمره وأغنية الله يعين الماما وأغنية بابا ماما حب مي ، ثم كليب زيوونه وبعد ذلك كبر سنها قليلا في كليب الصلوات وكليب هم مثلنا وأغنية لا فرق أخي، ثم اختفت لتطل علينا بحجابها وقد أصبحت فتاة شابة في فيديو كليب من قلبي.