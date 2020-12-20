نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كوكي كيدز للاطفال على القمر الصناعي النايل سات المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة كوكي كيدز تعتبر قناة كوكي كيدز من احسن القنوات للاطفال، ويحب الأطفال التنوع في برامج الأطفال ويعمل مؤسسي القناة على تقديم دورات وسلسلة لتعليمهم اللغة العربية واللغة الانجليزية وكيفية نطقها بشكل جيد، وتعمل القناة على تقديم البرامج والكرتون بسهولة لأن الأطفال في عصراً الحالي يركزون على الأشياء المتحركة، وتقدم معلومات كافية عن الشخصيات الكرتونية، ويعتبر تردد قناة كوكي كيدز الجديد من أفضل وأحدث القنوات للأطفال على النايل سات، ويمكن للأمهات استخدام القناة لتعليم أبنائهم، وسوف نتعرف متابعينا على تردد قناة كوكي كيدز على النايل سات وأهم الأفلام الكرتونية التي تعرضها وأغاني الأطفال.

تردد قناة كوكي كيدز 2021 على النايل سات

سوف نتعرف على تردد قناة كوكي كيدز وهو كالتالي:-

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11602 H.

الاستقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

الافلام التي تعرض على قنوات الأطفال الفضائية

سوف نتعرف على بعض الأفلام التي يتم عرضها على قناة كوكي كيدز وهي كالتالي:-

فيلم كرتون ربانزل.

فيلم كرتون توم جيري.

فيلم كرتون بحيرة البجع.

فيلم كرتون الاسد الملك.

فيلم كرتون السمكة نيمو.

فيلم كرتون ملكة الثلج.

فيلم كرتون الأقزام السبعة.

فيلم كرتون سندباد.

فيلم كرتون سنو وايت.

فيلم كرتون السنافر.

فيلم كرتون ديزني.

فيلم كرتون سبونج بوب.

فيلم كرتون باربي.

الأغاني التي يتم عرضها على قناة كوكي

سوف نتعرف على الأغاني التي يتم عرضها وهي كالتالي:-

أغنية جدو علي.

أغنية الحروف.

أغنية بنحب قناة كوكي.

أغنية حلو يا حلو.

أغنية مش هتلاقي.

أغنية بدأت أتعلم.

أغنية أخلاقي.

أغنية أنا مصري.

أغنية الوضوء.

أغنية تيتا يا تيتا.

أغنية الإستئذان.

نبذة مختصرة عن قناة كوكي

تأسست القناة في عام 2011 وهي أكثر القنوات انتشارا، تتميز القناة على عرض البرامج والأفلام بأسلوب ممتع ومشوق، وتجمع القناة بين بين البرامج الترفيهية والبرامج التعليمية، تتوفر القناة بخاصية HD القياسية وخاصية SD القياسية وتتوفر على جميع أنواع الريسيفرات، تقدم القناة الخدمات بدون تشفير على القمر الصناعي النايل سات، تقدم القناة برامجها على مدار 24 ساعة دون انقطاع الإرسال وأو تشويش، جودة الإرسال ووضوح الصورة، تقدم القناة برامج تربوية طفولية لتلبية احتياجاتهم.