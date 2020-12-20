نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الاخبارية السورية الجديد 2021 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الاخبارية السورية الجديد 2021 , بَسبب ما يَعيشه العالم، من تَطور في الأحداث سواء في الشأن السياسي، أو على الصعيد الاقتصادي، ووسط ما يَمر به جمع البلاد العربية والأجنبية وسط أزمة جائحة كورونا، يَبحث الجميع على تَردد قناة الإخبارية السورية التي تَقوم بَتغطية جميع الأحدث، وتُعرف المُواطنين السوريين ما يَجري في بلادهم وفي العالم الخارجي لحظة بلحظة.

تردد قناة الاخبارية السورية الجديد 2021

تُذيع القناة مَجموعة كَبيرة ومُتميزة من البرامج التي تُساعد المُواطنين في سوريا مواكبة جميع الأحداث، ومَعرفتها من مَوقع الحدث أولًا بأول، لذا إن كنت تٌريدون استقبال إشارة القناة بصوت نَقي وصورة واضحة، يُرجى ضبط جهاز الاستقبال على:-

تردد 11392.

القمر الصناعي نايل سات.

مُعدل التَرميز 11392.

الاستقطاب عمودي.

كَيفية ضبط جهاز الاستقبال على قناة الإخبارية السورية

يُمكن القيام بَضبط جهاز الاستقبال لمُشاهدة قَناة الإخبارية السورية بَكل سهولة، عن طريق:-

فَتح القائمة من خلال الريموت كنترول واختيار القمر الصناعي نايل سات.

يُمكن القيام بالبحث الأعمى الذي يُتيح باستقبال جميع القنوات الحديثة.

ولكن يُفضل إتباع طريقة البَحث اليدوي الذي يَتم عن طريق الضغط على إضافة تَردد جديد.

ثم إدخال رقم التَردد 11392، الاستقطاب، ومُعدل التَرميز 27500.

ثم الضغط على إضافة، ثم البحث.

يَجب تَرك الجهاز يعمل حتى يَتم ظهور نافذة مَكتوب عليها تَم الانتهاء.

مع الحرص على ضرورة الضغط على حفظ حتى يَتم حفظ القنوات الجديدة التي تَم استقبالها أثناء البحث.

وبَعد ذلك يَتم الرجوع ومشاهدة القناة وضبط ترتيبها مع القنوات الأخرى بالطريقة المُعتادة.

نَبذة عن القناة الإخبارية السورية

تُعتبر القناة الإخبارية هي قناة الأخبار الأولى في سوريا في تَحظى باهتمام بالغ من الجميع، حيث أنها تَقوم بَعرض برامج وأخبار تَهم المواطن السوري، وتَجعله على دراية تامة بما يَحدث في الشأن السوري، والأهم أنها مَجانية، وتَعمل على مَدار 24 ساعة.

كما أن القناة لها رؤية خاصة في طريقة تَقديم الأخبار والبرامج، والتي تَجعل المواطن يَحرص على مُتابعتها أهمها هي عدم نشر إعلانات وفواصل مُبالغ فيها كما تَفعل القنوات الأخرى، بالإضافة إلى ميزة التواصل السريع والمُباشر بَين البرامج والمشاهدين لَتقديم يد العون والمٌساعدة في جميع الأمور الحياتية الصعبة التي يَمرون بها.