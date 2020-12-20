نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة التربوية السورية الجديد 2021 على النايل وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة التربوية السورية الجديد 2021 , هي من أكثر الترددات التي يَبحث عنها جميع المواطنين في سوريا، لأنها من أهم القنوات الرسمية التي تَقوم بَبث بَرامج مُتنوعة، وهادفة تُساعد في تَطوير التَعليم، لأنها تَنقل ثقافات الحضارات بين الدول، وفي خلال ذلك المقال سَتعرف على تَرددها الجديد، وأهم برامجها.

تردد قناة التربوية السورية الجديد 2021

المقر الرئيسي لبث القناة في دمشق، تم تأسيسها من قَبل وزارة التَربية والتَعليم في 14 أكتوبر 2008، وتَم البَث التَجريبي في يوم الأحد 21 يونيو 2009، وتَخصصت القناة في بَث البرامج التَربوية والثقافية التي تٌساعد الأسرة في تَخطي الأزمات التي يَتعرض لها الآباء والأمهات مع أولادهم، بالإضافة إلى إذاعة مَجموعة من الدروس الخاصة بَجميع مراحل التَعليم الأساسي، والطفولة، والثانوي، وتَم تَحديث التردد الخاص بالقناة التَربوية السورية وأصبح كالاتي

11063 على القمر الصناعي نايل سات، الاستقطاب أفقي، مُعامل الترميز 27500.

12284 على القمر الصناعي عرب سات، الاستقطاب عَمودي، مُعامل التَرميز 27500.

أهم برامج قناة التربوية السورية

يَتم بَث برامج كَثيرة مُتنوعة وقَوية بالاشتراك مع وزارة التَربية السورية، ووزارة الإعلام، بالإضافة لبرامج أخرى يَتم إنتاجها من القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج أخرى مُدبلجة ومُترجمة من إنتاج مصادر أجنبية، بَجانب أنه يُمكن مُتابعة جَميع البرامج عبر البث المباشر، مثل:-

الأخبار العلمية.

برامج وحوارات خاصة.

نَدوات تَعليمية خاصة.

دروس تعليمية.

مواجيز الأخبار التَربوية.

طلائع البَعث.

مراسلون التَربية.

نوافذ.

المَجلة العلمية.

لمدارسنا تاريخ.

الندوات التَعليمية (الفاقد التَعليمي).

الدروس التَعليمية لجميع المراحل التَعليمية.

المفاهيم التربوية.

برامج لتأسيس الأطفال في الروضة نَطق الحروف وتأسيس اللغة العربية.

من بلدي.

حكاية من الشام.

التربوية في أسبوع.

مزايا قناة التربوية السورية

تُعد قناة التربوية السورية من القنوات الهادفة، التي تٌعتبر يَد العون للآباء والأمهات، التي تٌساعد أبنائهم في تَوسيع مداركهم العقلية، واستطاعت أن تَكون أحد القنوات الرائدة بسبب مَزاياها الكثيرة:-