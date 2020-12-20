نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry على النايل سات وكارتون الأطفال المفضل في المقال التالي

عمر شويل - جدة توم وجيري Tom & Jerry من الشخصيات الكرتونية التي ارتبطت في داخل ذاكرة الجميع، في شتى أنحاء العالم مع أيام الطفولة و ما تحتوي عليه من أسعد و أجمل الذكريات، فليس هناك طفل في العالم لم ينتظر بشوق و لهفة أمام التلفاز في انتظار عرض الأفلام القصيرة التي تضم الكثير من المغامرات الشيقة بين هاتين الشخصيتين، وليس هناك أم لم تبحث بين قنوات التلفاز المختلفة عن هذا الكارتون الذي طالما شغل أوقات أطفالهم وجذب انتباههم له، فارتاحوا من عبء متابعتهم لبعض الوقت،و هو ما جعل اليوم البحث عن تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry يزداد يوما بعد يوم من قبل جميع أفراد الأسرة و خاصة الأمهات يزداد، فليس هناك أجمل من قناة متخصصة تضم الكثير من مغامرات القط و الفأر و التي يمكن أن يقضي معها الطفل اليوم بأكمله و هو يتابعها.

تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry على النايل سات وكارتون الأطفال المفضل

وكما سبق و أشرنا إلى أنه على الرغم من كون توم وجيري Tom & Jerry، هو كارتون الأطفال المفضل إلا أنه أيضا المفضل لدى الأم و التي لا تخاف من متابعة أطفالها لهذا الكارتون و الذي لا يقدم لهم ضمن أحداثه أي أشياء قد لا ترغب الأم في أن يتابعها الأبناء، و من الممكن أن تثير خوفها و قلقها، فهو عبارة عن عدد من المغامرات الشيقة بين القط و الفأر و التي تدور بين جذب و شد بينهما فقط.

يجدر الإشارة إلى أن قناة توم وجيري Tom and Jerry، لا تقدم فقط مغامرات القط و الفأر المشهورة و التي ينتظرها الأطفال في كافة أنحاء العالم، بل إنها تقدم أيضا الكثير من البرامج الترفيهية و الأفلام الكارتونية بشكل مستمر خلال 24 ساعة دون انقطاع ، و بشكل مجاني تماما دون طلب اشتراك شهري أو سنوي.

و إليكم تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry،و الذي يمكن ضبطه و استقبال الإشارو بشكل جيد دون انقطاع، وهو :

تردد القناة : 11354.

معدل الترميز : 27500.

معامل الأستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 6\5.

كيف ظهرت شخصيات توم وجيري Tom & Jerry الكرتونية؟

يعتبر جوزيف باربيرا هو مبتكر شخصية توم وجيري Tom and Jerry، وكان ذلك في عام 1937 م مع شركة ميترو غولدوين ماير، وقد تم انتاج أفلام توم و جيري رسميا في عام 1940 حيث فازت بالكثير من الجوائز وأشهرها كانت جائزة الأوسكار و استمر المنتجون المنفذون للكارتون الشهير، و هم : ويليام هانا، جوزيف باربيرا، تشاك جونز، فريد كويمبي، رودولف أيسينج في انتاج أفلام توم وجيري Tom & Jerry الكرتونية حتى وصل عددها الى 161 فيلم.

توم وجيري Tom & Jerry في 2021

وقد كشفت شركة وارنر برازر عن أن عام 2021، سوف يحمل أخبارا سعيدة لمحبي و عشاق أفلام توم و جيري الكارتونية، خاصة و أن الشركة تستعد لطرح فيلم جديد للقط و الفأر في مطلع العام الجديد، والذي يدور في أحداث تشويقية تستعين خلالها منظمة أفراح معروفة بالقط توم من أجل التخلص من الفأر جيري حتى لا يظهر في خلال حفل الزفاف الذي يقام في أفخم الفنادق بمدينة نيويورك، و لكن عكس المتوقع فإن توم خلال مغامرته مع الفأر جيري يتسبب في فوضى عارمة.