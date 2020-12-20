نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “التقط إشارة” تردد قناة توم وجيري 2021 الجديد على القمر الصناعي نايلسات لمتابعة أقوي سلسة جديدة من مغامرات القط والفار Tom & Jerry في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية استقبال العام الجديد بدأت عمليات البحث المكثفة من قبل عشاق المحتوى الترفيهي والرسوم المتحركة لمعرفة تردد قناة توم وجيري 2021 الجديد Tom & Jerry لمشاهدة اقوي مجموعة من البرامج والمغامرات والأفلام الكرتونية.

تردد قناة توم وجيري 2021

تصنف قناة توم وجيري قناة مسلية وترفيهية تقدم محتوى هادف يجذب الأطفال لمتابعة المغامرات المضحكة من توم آند جيري بجانب برامجها المميزة التي تخاطب عقل الطفل وترشده إلى السلوك الصحيح بطريقة سلسة، ومن أشهر الأفلام الكرتونية التي تقدمها شاشة قناة توم وجيري مغامرات طرزان، الأميرة والضفدع، الفيلم الكرتون شركة المرعبين المحدودة، بحيرة البجع، رابونزل وغيرها الكثير من الرسوم المتحركة.

تردد قناة توم وجيري الجديد ٢٠٢١ على القمر الصناعي نايل سات

تمكنت قناة توم وجيري Tom & Jerry من اكتساب حاصلة كبيرة من متابعيها من مختلف الوطن العربي وذلك من بداية انطلاق بثها منذ عام واحد تقريباً، حيث استطاعت أن تحظى على إعجاب ملايين .

وأكثر ما يميز قناة توم وجيري عن باقي القنوات المتواجدة حالياً أنها قناة مجانية تعمل بدون تشفير فضلاً على جودتها العالية من حيث نقاء الصوت والصورة، كما تعمل القناة على مدار 24 ساعة دون توقف أو انقطاع.

أضبط تردد توم وجيري الجديد ٢٠٢١ Tom & Jerry

ويمكن التقاط إشارة قناة توم آند جيري على القمر نايلسات على التردد 1135 ومعدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي معامل تصحيح الخطأ:3\5.