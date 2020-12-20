نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر و مواصفات هاتف ايفون 12 ميني iPhone 12 Mini في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر و مواصفات هاتف ايفون 12 ميني iPhone 12 Mini , بعد إعلان شركة أبل مؤخراً عن هاتف الـ iPhone 12 والذي احدث ضجة وانتشاراً واسعاً في ذلك الوقت, تعود لنا من جديد بسلسة إصدارات للهاتف iPhone 12 ولكن هذه المرة بالنسخة التي تعد الأصغر والأقل سعراً من بين الهواتف ذات الإصدار 12 وهو هاتف الـ iPhone 12 Mini وكانت شركة أبل قدر أصدرت ذلك الهاتف بمواصفات تعتبر اقل نسبياً بالنسبة لباقي هواتف تلك الفئة وأقل تكلفة منهم ليناسب جميع المستخدمين, لكن مع ذلك فهو مدعوم ليكون علي نفس قوة الإصدارات من تلك الفئة حيث يظهر ذلك من خلال المعالج الأقوى Apple A14 Bionic و افضل شاشات أبل وهي السوبر ريتينا XDR أوليد لتحصل علي أداء عالي و أفضل رؤية للاستخدام, فهل مع كل تلك المميزات يجعل المستخدم مقبل علي شراؤه والحصول علي مميزات الشركة بالنسبة لسعره وإمكانياته, هيا بنا للتعرف علي مواصفات الهاتف تفصيليا : مواصفات هاتف ايفون 12 ميني iPhone 12 Mini اتصال الـ إن إف إس مدعوم ( NFC ).

إمكانية إضافة شريحتين و يدعم الشريحة نوع نانو Nano و النوع إي سيم eSim.

شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس أيضا مدعومة.

الخامة المستخدمة في تصنيع الجهاز من الزجاج بالإضافة إلي إطار معدني من الألومنيوم.

يأتي بوزن 135 جرام وأبعاد الهاتف والتي تميزه 131.5×64.2×7.4 ملم.

المميز انه يأتي بشهادة IP68 والتي تجعله يقاوم الماء والغبار لمدة تصل لـ 30 دقيقة تحت الماء وعلي عمق 6 متر.

يدعم شاشة سوبر ريتينا XDR أوليد مساحتها 5.4 إنش وجودة شاشة دقتها 1080×2340 بيكسل FHD بكثافة بيكسل 476 بيكسل لكل Inch.

تأتي الشاشة بطبقة حماية من النوع oleophobic coating وتدعم الـ HDR10 و تأتي بزجاج مضاد لأي خدش.

لا تدعم إضافة مساحة تخزينية ( ميموري كارد ) لذلك يأتي بأكثر من إصدار وهم :

أول إصدار بحجم 64 جيجا ورامات 4 جيجا.

ثاني إصدار بحجم 128 جيجا ورامات 4 جيجا.

والثالث بحجم 256 جيجا ورامات 4 جيجا.

يأتي بمعالج وهو الأقوى والذي يميز شركة إبل وهو معالج الـ Apple A14 Bionic الذي يأتي بتكنولوجيا الـ 5 نانو.

يحتوي علي معالج رسوميات Apple GPU 4-core graphics وهو من أفضل المعالجات في هواتف أبل.

يتميز بميكروفون عازل للضوضاء وأي ضجيج أثناء الاستخدام. مواصفات الكاميرا في جوال ايفون 12 ميني : يأتي بكاميرا أمامية دقتها 12 ميجا بيكسل فتحة عدستها F/2.2 بينما الكاميرا الأمامية.

ويأتي بكاميرا خلفية مزدوجة حيث الأولي دقتها 12 ميجا بيكسل فتحة عدستها F/1.6, والثانية نفس الشئ 12 ميجا بيكس وفتحة عدستها F/2.4 وهي تستخدم للتصوير في المناطق الواسعة ولها فلاش رباعي من النوع LED Flash.

يحتوي الهاتف علي خاصية الـ Face ID والتي تعد من أفضل وسائل الامان والحماية بالهاتف.

يدعم تصوير الـ Slow motion بدقة 1080 بيكسل ومعدل الالتقاط 120 إلي 240 فريم بالثانية.

تصوير الفيديو بجودة 4k ودقة الفيديو 2160 بيكسل بمعدل 24 إلي 60 فريم بالثانية.

تأتي السماعات الخارجية بصوت Stereo وتدعم الدولبي أتومز لتجربة صوتية مميزة.

يدعم الهاتف خاصية الـ GPS والبوصلة.

يدعم بلوتوث الإصدار رقم 5.0 ويدعم الـ A2DP والـ LE.

يدعم الهاتف الوايفاي بترددات مختلفة ويدعم الهوتسبوت والدوال باند.

يدعم منفذ اليو إس بي القديم من النوع Lightning. حجم بطارية هاتف ايفون 12 ميني : تأتي بطارية الهاتف حجمها 2227 م.أمبير وتستمر فترة 10 إلي 15 ساعة في التصفح وتشغيل الفيديوهات والميديا عموما و 50 ساعة في تشغيل الموسيقي.

يدعم الـ Fast Charge والشحن ألاسلكي.

يدعم نظام تشغيل IOS 14 وهو الأحدث في أنظمة التشغيل.

يأتي الهاتف بعدة ألوان وهي الأزرق والأخضر والأبيض والأسود والأحمر. سعر هاتف ايفون 12 ميني في مصر ودول الخليج : سعر هاتف ايفون 12 ميني في مصر: يأتي سعر الهاتف علي موقع نون للتسويق الإلكتروني بسعر 21000جنيه مصري.

سعر هاتف ايفون 12 ميني في السعودية: يأتي سعر الهاتف بسعر 3199 ريال سعودي.

سعر هاتف ايفون 12 ميني في الإمارات: يأتي سعر الهاتف بسعر 2899 درهم إماراتي .

سعر هاتف ايفون 12 ميني في الكويت: يأتي سعر الهاتف بسعر 237 دينار كويتي.

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