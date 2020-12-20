نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط إشارة تردد قناة توم وجيري 2021 الجديد على القمر الصناعي نايلسات لمتابعة مغامرات القط والفار Tom & Jerry في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة توم وجيري 2021 الجديد على القمر الصناعي نايلسات لمتابعة أقوي مجموعة من الأفلام الكرتونية ، حيث تزايدت عمليات البحث مؤخراً عن التردد الجديد لقناة توم وجيري والتي من المقرر توقف بثها مع نهاية العام الحالي لضبط واستقبال تردد توم وجيري الجديد 2021.

استطاعت قناة توم وجيري أن تحصل على قاعدة كبيرة من متابعيها من مختلف الوطن العربي منذ انطلاقها للمرة الأولي نظراً لما تقدمه من محتوي ترفيهي هادف للأطفال سواء مغامرات توم وجيري المضحكة التي تعم البهجة على قلوب الصغار أو الأفلام الكرتونية المتنوعة مثل مغامرات أليس في بلاد العجائب السنافر مغامرات ميكي وميني ماوس.

تردد قناة توم وجيري 2021

وأهم ما يميز قناة Tom & Jerry أنها تعد أفضل قناة رسوم متحركة للأطفال من بين جميع القنوات المتواجدة حالياً على الساحة، وهي قناة مجانية تعمل بدون تشفير وتبث محتواها على مدار 24 ساعة دون توقف أو تشويش مع جودة عالية في الصورة والصوت، ومن هذا المنطلق نقدم لكل زوار موقعنا “ثقفني” تردد قناة توم وجيري ٢٠٢١ الجديد عبر القمر نايل سات.

تردد قناة توم وجيري الجديد ٢٠٢١

ويمكن الآن ضبط إشارة قناة توم وجيري على التردد 11355 وتصحيح الخطأ ٣/٤ ومعامل استقطاب افقي ومعدل الترميز 27500.

ضبط تردد قناة توم وجيري على جهاز الريسفير