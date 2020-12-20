نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة 2021 على النايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد سواء في مصر أو في الوطن العربي، على اعتبار أنها واحدة من قنوات الأطفال الهادفة التي تقدم محتوى لائق يتناسب مع الصغار في هذه المرحلة، ولا يتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا وينمي داخل أطفالنا الأخلاق الحميدة واكتساب السلوك الحسن والرغبة في عمل الخير.

تردد قناة طيور الجنة

نظراً للتغيرات التي تطرأ على تردد عدد كبير من قنوات الأطفال، تزداد عملية البحث عن الترددات الجديدة وبالتحديد قناة طيور الجنة لما تمتلكه من شعبية كبيرة من بين هذه القنوات.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

التردد : 11315.

الإستقطاب: عمودي “H”.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

التردد : 11310.

الإستقطاب: عمودي “H”.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد

1. تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد نايل سات:

التردد 11310 معدل الترميز 27500 الإستقطاب أفقي “V”.

2.تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد عرب سات:

التردد 11632 معدل الترميز 27500 الإستقطاب أفقي “V”.

الهدف من قناة طيور الجنة

تهدف القناة لتقديم محتوى هادف خاصة وأن الأطفال بداية من عمر العامين حتى سن السادسة مثل العجينة اللينة سهلة التشكيل، وأي محتوى يتم اكتسابه في هذه المرحلة لابد أن يكون ذو قيمة وتعليمي سواء من الناحية الدينية أو الأخلاقية والتعامل مع الآخرين.

ويسعى خالد مقداد مالك القناة ومن معه من فريق العمل في تنويع المحتوى الذي يتم تقديمه وعرضه من قبل أطفال من نفس الفئة العمرية التي تُتابع القناة، ومن أبرز الأطفال على طيور الجنة التوأم جاد وإياد وأيضاً جوان وليليان السيلاوي وجنى مقداد.

وامتد دور القائمين على القناة في تقديم أناشيد دينية وأخلاقية من شأنها تعليم الأطفال سلوكاً حسناً، وتعليمهم الصلاة في وقتها وفضل الصدقات والزكاة مثل المنشد السوري براء العويد ومراد شريف.

كل هذه الإيجابيات تدفع الكثير من الأهالي في مختلف الوطن العربي وخارجه لجعل أبنائهم يتابعون هذه القناة، والتعلم منها كل ما هو إيجابي والابتعاد عن أي سلوكيات خاطئة قد تغضب الله والوالدين.

كما تهدف قناة طيور بيبي لعرض محتوى على شكل شخصيات كرتونية خاصة للفئة العمرية الأقل من 3 أعوام، وهذا المحتوي متنوع أيضاً ما بين أناشيد تعليمية هدفها تعليم الأطفال الحروف الأبجدية بالعربية والإنجليزية، بالإضافة لعرض بعض السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها الأطفال، وعواقب هذه السلوكيات عليهم فيما بعد.