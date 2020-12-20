نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة سبيس تون Spacetoon عبر نايل سات وعرب سات وأهم كواكب القناة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستطيع الحصول على تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي نايل سات، وعلى القمر الصناعي عرب سات بمنتهى السهولة، حيث تمثل قناة سبيستون قناة أطفال يشاهدها أطفال الوطن العربي كله، ويقضون أوقاتهم في مشاهدة البرامج الكرتونية المميزة الجميلة، لهذا السبب بالتحديد ازداد البحث عن القناة فى الفترة الأخيرة، ولهذا نعرض عليكم التردد في السطور الآتية.

تردد قناة سبيس تون على نايل سات

تحصل الآن في السطور القليلة الآتية على تردد قناة سبيس تون لعام 2020، وهذا بعد إتمام تغيير تردد القناة القديم، حيث تم تحديث التردد بناءاً على التطور المتكامل الذي شهدته القناة، وأيضاً من أجل البحث بجودة أعلى، وتردد القناة على نايل سات كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11785 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي

تردد قناة سبيس تون عرب سات

وفرت أيضاً قناة سبيس تون تردد جديد على عرب سات، حيث تضمن التحديث عرب سات، وتستطيع استقبال القناة على التردد الآتي:

القمر الصناعي عرب سات التردد 12341 معدل الترميز عمودي الاستقطاب 27500

نبذة عن قناة سبيستون

تمثل قناة سبيستون قناة تلفزيونية عربية مفتوحة متخصصة بالمسلسلات والأفلام الكرتونية، كما توفر القناة مسلسلات إنمي يابانية، وتشمل القناة أيضاً فقرات تخص الأطفال والمراهقين، وتناسب كل الأعمار والثقافات المختلفة، وتتكون فقرات القناة من مجموعة كواكب.

كواكب سبيس تون

تتنوع كواكب سبيستون كي ترضي جميع الأذواق وهي:

كوكب زمردة للبنات فقط.

كوكب أبجد للبرامج التعليمية للصغار.

كوكب بونبون للصغار دون السادسة من العمر.

كوكب علوم ويقدم للصغار العلوم بشكل مبسط.

كوكب كوميديا ويقدم الفقرات الكوميدية المختلفة.

وقد حصلت قناة سبيستون على المركز الثالث كقناة أطفال عربية تُقدم الرسوم الكرتونية بالوطن العربي كله، حيث تعرض على شاشاتها مسلسلات كرتون، وتعرض الكثير من الأناشيد والأغاني الهادفة، والقصيرة والتي لها طابع تثقيفية، وفكاهي، وديني.