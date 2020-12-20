نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الزمالك الجديدة 2021 علي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن لجميع محبي نادي الزمالك المصري استقبال تردد قناة الزمالك الجديدة على القمر الصناعي نايل سات وتشغيل القناة على التلفزيون ومتابعة اهم البرامج التي تقدمها القناة ومتابعة الاستديو التحليلي المميزة الذي يتم عرضه قبل كل مباراة في مختلف البطولات، وتعد قناة الزمالك من القنوات المميزة الهامة لدى جماهير الفريق الأبيض والتي من خلالها يمكنهم متابعة جميع أخبار النادي لحظة بلحظة ومعرفة كافة أخبار اللاعبين في الفريق.

تردد قناة الزمالك الجديدة

تعرض قناة الزمالك الكثير من البرامج المختلفة على مدار اليوم فهي لا تتوقف نِهَائِيًّا وأيضا تقوم بعرض الكثير من المباريات التاريخية للفريق وعرض إنجازات نادي الزمالك طوال تاريخه لكي تستطيع جماهير الفريق الاستمتاع بهذه الإنجازات المميزة التي حققها الفريق الأبيض طوال تاريخه مع كوكبة مميزة من البرامج التي يقدمها مجموعة من الإعلام الأبيض المحب لنادي الزمالك مما يجعل القناة من أفضل القنوات الرياضية التي يمكن لجميع محبي نادي الزمالك متابعتها.

التردد 11449 معدل ترميز 27500 معدل التصحيح 5/6 الاستقطاب افقي

تردد قناة الزمالك الرياضية

من المميزات الرائعة التي تقدمها قناة الزمالك أنها تقدم مجموعة رائعة من البرامج المختلفة التي تنقل كل شيء يتعلق بالنادي للمشجعين ومن أبرز البرامج التي تقدمها القناة هي برنامج زملكاوي والذي يقدمه الإعلامي خالد الغندوي وبرنامج ملوك الصالات والتي تقدمه نيرة الأحمر وبرنامج اخبارنا والذي تقدمه فرح علي وبرنامج 1911 الذي يقدمه شادي عيسى وبرنامج وان تو تقديم نيرفانا العبد وباقة مختلفة ومتنوعة من أفضل البرامج التي تسهل على جميع المشجعين متابعة أخبار النادي.