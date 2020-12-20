نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كرتون نتورك بالعربية HD على النايل سات 2021 وباقي الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُمكنكم ضبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية HD بكل سهولة على القمر الصناعي النايل سات وباقي الأقمار الأخري، والتي تُبث بها القناة وذلك بعد حركة التحديثات التي طرأت على معظم قنوات الأطفال، من أجل ضبط الجودة وضمان عمل القناة بدون أي تقطيع، خاصة وأنها من أكثر القنوات مشاهدة في الوطن العربي.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية HD

تُقدم قناة كرتون نتورك مجموعة من مسلسلات وبرامج الكرتون للأطفال وغيرهم من الفئات العمرية المختلفة التي تهوي مشاهدة هذا النوع من البرامج، حيث أُطلقت في الإمارات العربية المتحدة منذ عشرة أعوام، ويتم بثها عبر ثلاثة أقمار صناعية هم “نايل سات، وياسات، وعرب سات”.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية hd على النايل سات

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل التصحيح: 5/6.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية hd على عرب سات

التردد : 11747.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل التصحيح: 3/4.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على ياسات

التردد : 11996.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل التصحيح: 8/9.

خطوات إعادة ضبط جهاز الاستقبال لتردد كرتون نتورك CN

تشغيل خاصية البحث أتوماتيكياً بجهاز الاستقبال للعثور على القناة.

في حالة التقاط اشارة القناة قم بإضافتها لقائمة قنوات الأطفال المفضلة.

في حالة عدم العثور على القناة بشكل أتوماتيكي يتم البحث عنها بطريقة يدوية.

برامج قناة كرتون نتورك بالعربية

توفر القناة عدد كبير من البرامج والمسلسلات، من ضمنها برنامج عالم Gumball والذي يُعد من أشهر البرامج وأكثرها مشاهدة، بالإضافة إلى برنامج الدببة الثلاثة، والذي يعرض حياة 3 أصدقاء من الدببة يعيشون في كهف في مدينة كاليفورنيا وهم “شهاب، قطبي، باندا”.

وبرنامج “وقت المغامرة” الذي يحكي عن طفل بشري مغامر يُدعي “فين” وكلبه السحري جيك، و برنامج “فتيات القوة” وبن 10 الشهير ومغامراته مع جده وابنة عمه، وابطال التايتنز بالإضافة إلى مسلسل كلارنس، وكرتون “ثانوية سوبر هيرو”.

ولا يتوقف دور القناة على عرض برامج ومسلسلات فقط، بل سعت في الفترة الأخيرة لتقديم برامج فعالة بين الأطفال في مختلف الوطن العربي عبر برنامج CN tubers والذي يقدمه الكرتوني “توني تيوب”، بالإضافة إلى بعض الأطفال الذين يمتلكون قنوات أخرى مثل “شفا، سعودي ريبورترز، وفصولي، بالإضافة إلى عمل تحديات عبر قناة اليوتيوب.