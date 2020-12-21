نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الكرتون 2021 على النيل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قنوات الكرتون 2021 على النايل سات، يهتم الكثير من أولياء الأمور في البحث عن تردد قنوات الكرتون 2021 على نايل سات حتى يتمكن أطفالهم من مشاهدة أفلام الكرتون والبرامج المميزة والمفيدة لهم حتى يستمتعوا ويستفيدوا في نفس الوقت من البرنامج الهامة التعليمية التي يتم عرضها على أفلام الكرتون، وبالتالي سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة تردد قنوات الكرتون على النايل سات 2021.
تردد قنوات الكرتون على النايل سات
سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة تردد قنوات الكرتون التي يحب مشاهدتها الكثير من الأطفال من تردد قناة إم بي سي 3 وتردد قناة ميكي وكذلك تردد قناة سبيس تون قناة مودي كيدز، ويمكنكم أيضا الحصول علي تردد قناه بطوط وتردد قناة نيو تيران وقناة بيبي كيدز تردد قناة سمسم للأطفال واليكم الترددات كالاتي:
تردد قناة MBC 3
- التردد: 11470
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- والاستقطاب : رأسي V
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- اسم القناة على الرسيفر هو: MBC 3
تردد قناة ميكي
- التردد : 11258
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- الاستقطاب : أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- القناة على الرسيفر باسم: Mickey.
تردد قناة سبيس تون
- التردد: 11785
- كما أن معدل الترميز: 27500
- وتتواجد القناة على القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- ويذكر أن الاستقطاب الخاص بها : رأسي V
- كما أن معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- وعن اسم القناة على الرسيفر فهو: space toon
تردد قناة مودي كيدز
- معدل الترميز : 27500
- التردد : 11603
- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- الاستقطاب : أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- اسم القناة على الرسيفر فهو : Mody Kids TV.
تردد قناة بطوط
- معدل الترميز: 27500
- التردد : 11411
- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- الاستقطاب: أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- اسم القناة على الرسيفر هو : Batoot Kids TV.
تردد قناة كارتون نيتورك
- التردد: 12226
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- الاستقطاب الخاص بها : أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة بيبي كيدز
- معدل الترميز : 27500
- التردد : 11393
- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- الاستقطاب: رأسي V.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- اسم القناة على الرسيفر : Baby Kids TV.
تردد قناة سمسم للأطفال
- التردد : 11483
- معدل الترميز : 27500
- تتواجد على النايل سات.
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
- الاستقطاب: أفقي H
قنوات الكرتون 2021
يحب الكثير من الاطفال مشاهدة بعض القنوات المحدده والمشهورة حول الوطن العربي لأنها تقوم بعرض أفضل افلام الكرتون والمميزه لدي الكثير من الأطفال حتى يستمتع بمشاهدة أفضل افلام الكرتون المميزة على القنوات المشهورة مثل قناة سبيس تون وام بي سي 4 وكذلك على قناة بطوط وقناة مودي كيدز، حيث تهتم هذه القنوات بتحديث التردد بشكل دائم للمحافظة على بث القناة حتى يصبح بصوت وصورة ذات تقنية حديثة بدون حدوث تقطع للبث والإرسال أثناء المشاهدة.
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