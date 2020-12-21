نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الرياضية 2021 على النايلسات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد القنوات الرياضية 2021 على النايل سات، يهتم الكثير من عشاق كرة القدم متابعة أشهر القنوات الرياضية التي تقوم ببث جميع المباريات والبطولات العالمية بجانب عرض مباريات الدوري وعرض أهم الأخبار التي يهتم بها عشاق كرة القدم، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم تردد القنوات الرياضية 2021 على النايلسات.
تردد القنوات الرياضية 2021
سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة تردد القنوات الرياضية الخاص بقناة أون سبورت وقناة الأهلي وكذلك قناة بي ان سبورت التي يهتم متابعتها الملايين من المشاهدين، ويمكنكم أيضا لتنزيل تردد قناة أبو ظبي الرياضية بجانب تردد القنوات المفتوحة والقنوات الخليجية، ويمكنكم ايضا الحصول علي تردد قناة الكويت الرياضية تردد قناة الكاس الرياضية التي تهتم بمشاهدتها الكثير من عشاق كرة القدم ولكن التردد الان من خلال السطور القادمة،
تردد قناة اون سبورت
- معدل الترميز: 27500
- التردد : 10853
- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- الاستقطاب: رأسي V.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- القناة: On Sports
تردد قناة الأهلي
- معدل الترميز: 27500
- التردد: 12169
- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- الاستقطاب: أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- اسم القناة : al-ahly
التردد الآخر
- التردد: 11392
- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- الاستقطاب: أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- اسم القناة: al-ahly
تردد قناة Bein sport
- معدل الترميز: 27500
- التردد: 11084
- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- الاستقطاب: أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الرسيفر: BeIn Sports
تردد قناة أبوظبي الرياضية
- معدل الترميز: 27500
- التردد: 12467- 12226
- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- الاستقطاب: أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- اسم القناة: Abu Dhabi Sports
تردد القناة السعودية الرياضية الأولى
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد: 12149
- استقطاب: عمودي
- معامل الترميز : 27500
وتتواجد القناة أيضًا على :
- القمر الصناعي : عرب سات.
- التردد هو : 11230
- والاستقطاب: عمودي
- معامل الترميز : 27500
- القناة: (KSA Sports 1).
تردد قناة النيل الرياضية
- معدل الترميز: 27500
- التردد: 11842 – 11843
- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- الاستقطاب: أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ: آلي.
- اسم القناة : Nile Sports
تردد قناة تايم سبورت
- معدل الترميز: 27500.
- التردد: 11449
- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- الاستقطاب: أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- اسم القناة: Time Sports
تردد قناة دبي الرياضية
- معدل الترميز: 27500
- التردد :12225
- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- الاستقطاب: أفقي H.
- كما أن معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة الشارقة الرياضية
- معدل الترميز: 27500
- التردد : 11976
- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- الاستقطاب: عمودي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة الكأس الرياضية
- معدل الترميز: 27500
- التردد : 12054
- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- الاستقطاب: عمودي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة الكويت الرياضية
- التردد : 11822
- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- الاستقطاب: عمودي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد القنوات الرياضية
يهتم عشاق كرة القدم بالبحث عن تردد أشهر القنوات الرياضية حول الوطن العربي والعالم كله التي تقوم ببث أهم المباريات العالمية والمحلية بجانب أهم البرامج التي تستضيف أهم نجوم كرة القدم الاستديو التحليلي الذي يبدأ قبل وبعد المباراة حتى يتمكنوا من مشاهدة جميع الاخبار التي تتعلق بكرة القدم وتعتبر قناة أون سبورت وبي أن سبورت من أهم القنوات الرياضية التي يبحث عنها دائما عشاق كرة القدم.
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