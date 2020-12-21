نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الرياضية 2021 على النايلسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات الرياضية 2021 على النايل سات، يهتم الكثير من عشاق كرة القدم متابعة أشهر القنوات الرياضية التي تقوم ببث جميع المباريات والبطولات العالمية بجانب عرض مباريات الدوري وعرض أهم الأخبار التي يهتم بها عشاق كرة القدم، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم تردد القنوات الرياضية 2021 على النايلسات.

تردد القنوات الرياضية 2021

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة تردد القنوات الرياضية الخاص بقناة أون سبورت وقناة الأهلي وكذلك قناة بي ان سبورت التي يهتم متابعتها الملايين من المشاهدين، ويمكنكم أيضا لتنزيل تردد قناة أبو ظبي الرياضية بجانب تردد القنوات المفتوحة والقنوات الخليجية، ويمكنكم ايضا الحصول علي تردد قناة الكويت الرياضية تردد قناة الكاس الرياضية التي تهتم بمشاهدتها الكثير من عشاق كرة القدم ولكن التردد الان من خلال السطور القادمة،

تردد قناة اون سبورت

معدل الترميز: 27500

التردد : 10853

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القناة: On Sports

تردد قناة الأهلي

معدل الترميز: 27500

التردد: 12169

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة : al-ahly

التردد الآخر

التردد: 11392

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة: al-ahly

تردد قناة Bein sport

معدل الترميز: 27500

التردد: 11084

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الرسيفر: BeIn Sports

تردد قناة أبوظبي الرياضية

معدل الترميز: 27500

التردد: 12467- 12226

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة: Abu Dhabi Sports

تردد القناة السعودية الرياضية الأولى

القمر الصناعي : نايل سات

التردد: 12149

استقطاب: عمودي

معامل الترميز : 27500

وتتواجد القناة أيضًا على :

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد هو : 11230

والاستقطاب: عمودي

معامل الترميز : 27500

القناة: (KSA Sports 1).

تردد قناة النيل الرياضية

معدل الترميز: 27500

التردد: 11842 – 11843

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: آلي.

اسم القناة : Nile Sports

تردد قناة تايم سبورت

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11449

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة: Time Sports

تردد قناة دبي الرياضية

معدل الترميز: 27500

التردد :12225

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

كما أن معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الشارقة الرياضية

معدل الترميز: 27500

التردد : 11976

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: عمودي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس الرياضية

معدل الترميز: 27500

التردد : 12054

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: عمودي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الكويت الرياضية

التردد : 11822

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: عمودي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القنوات الرياضية

يهتم عشاق كرة القدم بالبحث عن تردد أشهر القنوات الرياضية حول الوطن العربي والعالم كله التي تقوم ببث أهم المباريات العالمية والمحلية بجانب أهم البرامج التي تستضيف أهم نجوم كرة القدم الاستديو التحليلي الذي يبدأ قبل وبعد المباراة حتى يتمكنوا من مشاهدة جميع الاخبار التي تتعلق بكرة القدم وتعتبر قناة أون سبورت وبي أن سبورت من أهم القنوات الرياضية التي يبحث عنها دائما عشاق كرة القدم.